Entramos en el pueblo del pan con más pedigrí de España: fue el primero en lograr el sello europeo, nació en un monasterio y se sigue cociendo en hornos de leña centenarios

Solo hacen falta tres ingredientes para elaborar un buen pan tradicional: harina de trigo, agua y sal. Es el alimento básico por excelencia en España, aunque hace tiempo que se dejó de hacer en las casas y pasó a venderse en tiendas de todo tipo. Si bien hay quien se conforma con una barra de dudosa calidad, todavía quedan personas que aprecian la calidad de la tradición, como sucede en San Cristovo de Cea, el pueblo donde se fabrica uno de los mejores panes de España.

Uno de los grandes emblemas de esta población de Ourense, en Galicia, es el Pan de Cea, que se escribe con mayúsculas. El origen de la tradición panadera se desarrolló al tiempo que la historia de los monjes de Oseira, que habitaban el monasterio de Santa María La Real de Oseira. De la misma manera que lo hacían ellos, se sigue haciendo ahora: desde la molienda hasta la fermentación y la cocción. De hecho, cuenta con Indicación Geográfica Protegida.

Sara Fernández García

El Pan de Cea se elabora según las técnicas ancestrales de la zona, que pasan por usar solo utensilios de madera y cocerlo dos horas en un horno de piedra granítica precalentado con leña noble. La receta ha ido pasando de generación en generación, y todavía hoy continúan vendiendo un pan de forma alargada y redondeada en sus extremos, con una hendidura transversal en el centro que se llama 'fenda', corteza gruesa y miga esponjosa, fibrosa y firme.

El monasterio donde nació el pan más emblemático de Europa

Este primer pan protegido de Europa, encuentra sus orígenes en el monasterio, que se conoce como el 'Escorial gallego'. Los monjes fueron quienes consolidaron "la villa del buen pan". Además, es una auténtica obra maestra de la Orden del Císter en el país, destacando la iglesia románica de arcos apuntados, los tres claustros (el de los Caballeros, el de los Medallones y el de los Pináculos) y la sala capitular, un impresionante recinto que data del siglo XV.

El Monasterio de Oseira en San Cristovo de Cea / Istock / percds

Además, tiene albergue de peregrinos y una hospedería para aquellos que quieran hacer un retiro espiritual de entre dos y siete días. Por allí pasa el Camino de Santiago, y se pueden tomar dos caminos para llegar a la siguiente parada Dozón: el más corto por Piñor y el más largo y de mayor dificultad por el monasterio. A la puerta de la hospedería, una talla románica de la Virgen de la Leche del siglo XIII, que representa a María amamantando al Niño.

El interior del monasterio de Oseira, donde los monjes hacían el pan antiguamente / Istock / Rudolf Ernst

La Fiesta del Pan y otros monumentos curiosos

Cabe mencionar también la iglesia de la Virgen de A Saleta, donde se celebra cada año la Fiesta del Pan, pues cuenta con una amplia carballeira. Todo en San Cristovo de Cea gira en torno al pan normalmente, pero más aún esos días, con degustaciones, música tradicional y actividades culturales. Además de tener la oportunidad de degustarlo recién horneado, conocer el proceso de elaboración y empaparse del ambiente que crean los vecinos de la zona.

Pan de Cea, el primero protegido de Europa / Istock / Leandro Sanchez Maltese

Pero el paseo por este pueblo pasa por otros muchos monumentos como el conjunto de seis hórreos, un palomar, una fuente, un lavadero, un cruceiro y la rectoral o casa de los monjes. También destaca la iglesia de San Bieito de Marañao, donde cientos de romeros se reúnen cada marzo para celebrar al santo. El Pan de Cea no es solo una excusa para visitar este coqueto pueblo, sino que es un reclamo para ir una y otra vez a llevarse el mejor pan del continente.