El pueblo con uno de los paisajes más espectaculares de España: gargantas de agua cristalina, arquitectura tradicional y una sierra salvaje perfecta para viajar en 2026

Durante la Edad Moderna, Garganta la Olla fue uno de los núcleos más relevantes de la comarca. La cercanía al monasterio de Yuste y el paso de la corte de Carlos V por La Vera en el siglo XVI situaron a la zona en el mapa político de la época. Y no se queda solo en la anécdota, pues ese periodo de prosperidad se refleja aún hoy en el trazado urbano y en algunas construcciones del pueblo. No se trata de un pasado monumental, sino de un pasado vivido, integrado en la vida diaria y sin grandes alardes.