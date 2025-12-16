El pueblo outlet más grande de España tiene 19 tiendas de lujo con precios bajísimos: es perfecto para comprar regalos de Navidad y es Conjunto Histórico-Artístico
Uno de los pueblos medievales más bonitos de España, es un paraíso de la moda.
La llegada de la Navidad significa, en la gran mayoría de casas, tener que pensar qué regalar a nuestros seres más queridos. A veces no hace falta dedicarle ni cinco minutos, pero hay ocasiones en que es tarea complicada.
Puede ser, también, que en tu círculo más cercano tengas a personas con unos gustos de lo más elevados y exquisitos, con preferencias por productos de lujo cuyos precios suelen ser un poco desorbitados, escapándose de los bolsillos de mucha gente.
Si ese es tu caso, no te preocupes, porque hay un hermoso pueblo ubicado en el norte de España que tiene la solución a este problema.
Un outlet a lo grande
A menos de media hora de Ourense, el municipio de Allariz tiene algo especial para ofrecer a cada uno de los visitantes que se desplazan para visitarlo, ya sea su importante patrimonio histórico, un entorno natural lleno de belleza, o , lo más curioso y que atrae a muchísima gente, tiendas para que los amantes de la moda puedan pasárselo en grande.
Y no es para menos, pues Allariz alberga un total de 19 outlets de algunas de las marcas más codiciadas y cuyos precios te dejarán sin palabras (de lo bajos que son, evidentemente): Adolfo Domínguez, Massimo Dutti, Roberto Verino, Alba Conde o Cuplé, entre otras.
Para hacerlo todo aún más fácil, las tiendas se concentran en tres de las calles principales del municipio -la rúa de la Cruz, Portelo y Fonteiriña-, y abren todos los fines de semana (cierran lunes, y algunas también martes).
No solo un pueblo donde comprar
No es de extrañar que el principal atractivo de Allariz sean todas estas tiendas a precios de infarto; pero este bonito municipio gallego tiene muchísimas más cosas que ofrecer a sus visitantes, pues fue declarado conjunto histórico-artístico y, según declaró National Geographic en 2024, es el pueblo más bonito de Galicia.
Entre sus mayores reclamos se encuentra el convento de Santa Clara, fundado en el siglo XIII por la reina Violante, esposa de Alfonso X. Posee el claustro barroco más grande de España, pero al tratarse de un convento de monjas de clausura, tan solo se puede visitar la iglesia y el museo, cuya pieza más valiosa es La Virgen Abridera, una talla de marfil del siglo XII.
Junto al convento se erige la hermosa iglesia de San Benito, construida en estilo barroco entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX. Destacan su campanario de tres cuerpos, y los dos cruceiros construidos a finales del siglo XVI para proteger a la villa contra la peste.
Digno de ser fotografiado hasta la saciedad es el Puente de Vilanova, un puente románico compuesto por dos arcos de medio punto que cruza el río Arnoia a su paso por la villa.
Durante la época de las Navidades, Allariz se convierte en un referente de sostenibilidad. Cada año los habitantes visten sus calles con decoraciones navideñas hechas de manera artesanal, diseñadas con material natural proveniente de las podas vegetales o reutilizando estructuras de otros eventos. Así, renos, duendes, e incluso Papá Noel, todos hechos con materiales reciclados de manera sostenible, reciben a los visitantes a lo largo de las calles del pueblo.
