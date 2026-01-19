El pueblo oculto de Aragón donde conviven historia, arte y cultura está en la frontera con Cataluña: tiene un precioso mausoleo romano

Dentro del pueblo destaca la iglesia de San Juan Bautista, un templo de origen medieval construido en el siglo XV sobre antiguos cimientos. Se encuentra en la parte alta del pueblo y durante siglos fue uno de los edificios más importantes y seguros del municipio. Su interior es amplio y sencillo, con una sola nave central y varias capillas laterales. En el exterior llama la atención su torre robusta y almenada, que le da aspecto de fortaleza y recuerda que la iglesia también tuvo funciones defensivas.