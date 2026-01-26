El pueblo del norte de España con murallas medievales que miran al Cantábrico: con un faro del siglo XIX, una estatua única y una gastronomía exquisita
Es uno de lo mejores destinos del norte y un imprescindible para este año.
Si de algo puede presumir Cantabria, es de tener unas vistas impresionantes. Pueblos como Comillas, San Vicente de la Barquera o Santillana del Mar son algunos de los lugares más visitados del norte de España. Sin embargo, el Cantábrico tiene otra joya que también merece la pena conocer.
Es un pueblo pegado a la costa y cuenta con los restos de unas murallas medievales que, hace años, sirvieron como protección para defender la localidad. Si quieres hacer una escapada este invierno y te interesan la historia, la gastronomía y los paisajes increíbles, este pueblo es perfecto para ti.
Monumentos protectores
Estamos hablando de Castro Urdiales, uno de los pueblos más bonitos de la comunidad cántabra. Cuenta con algo más de 30.000 habitantes y es el tercer municipio más poblado de la provincia. Aparte de los restos de una muralla del siglo XI que funcionaba como defensa de la “Puebla Vieja”, la localidad tenía otros dos lugares encargados de protegerla.
Estos son la Iglesia de Santa María de la Asunción, construida en el siglo XIII y caracterizada por su estilo gótico clásico, y el Castillo de Santa Ana, el cual es del mismo siglo y guarda un faro desde 1853. Ambos están situados sobre un islote rocoso junto al Mar Cantábrico unido al pueblo por el Puente Medieval, que los conecta con el puerto.
Un pueblo lleno de encanto
Aparte de estos monumentos, Castro Urdiales también cuenta con otros lugares como la Ermita de Santa Ana, la Plaza del Ayuntamiento, la Avenida de la Constitución o la estatua de un antiguo pescador, que homenajea la historia de la localidad respecto a la actividad ballenera que hubo en ella. Camines por donde camines, entenderás por qué la localidad castreña es una de las más bonitas del norte de España.
Además, cuenta con joyas naturales como el Parque Cotolino o playas como la Playa Ostende, la de Oriñón o la de El Pedregal, entre otras. Aunque ahora mismo no hace el tiempo perfecto para bañarse en ellas, son ideales para hacer un pícnic si el sol lo permite El paisaje que ofrecen es maravilloso.
Una gastronomía perfecta
Castro Urdiales, como es típico en los pueblos del norte de España, ofrece una gastronomía impecable con platos como mejillones, zamburiñas, calamares o lubina a la plancha, entre otros. Si de algo puede presumir este pueblo aparte de sus increíbles monumentos y paisajes, es su comida.
