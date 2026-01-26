El pueblo del norte de España con murallas medievales que miran al Cantábrico: con un faro del siglo XIX, una estatua única y una gastronomía exquisita

Aparte de estos monumentos, Castro Urdiales también cuenta con otros lugares como la Ermita de Santa Ana, la Plaza del Ayuntamiento, la Avenida de la Constitución o la estatua de un antiguo pescador, que homenajea la historia de la localidad respecto a la actividad ballenera que hubo en ella. Camines por donde camines, entenderás por qué la localidad castreña es una de las más bonitas del norte de España.