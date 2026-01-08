El pueblo del norte de España en el que el mar y la montaña conectan: con monumentos de la Edad Media, paisajes de ensueño y una gastronomía única

Es uno de los lugares más bonitos del país y uno de los mejores sitios para desconectar del caos del día a día.

La localidad española llena de paisajes, lugares y platos increíbles que no puedes perderte este año
La localidad española llena de paisajes, lugares y platos increíbles que no puedes perderte este año / Jose M. Peral

Tras la primera semana de 2026, es hora de comenzar a organizar los viajes para este nuevo año. Las fiestas navideñas siempre hacen que nuestros horarios se vuelvan algo caóticos y, si le sumas que ya hemos vuelto a la rutina, Enero empieza a hacerse un poco cuesta arriba. Por eso, te traemos uno de los mejores destinos españoles para poder desconectar de este ritmo de vida tan frenético.

El pueblo español que debes visitar este 2026

El pueblo español que debes visitar este 2026

 / TONO BALAGUER

España está llena de pueblos muy variopintos, perfectos para los gustos de todo el mundo. Sin embargo, hay uno que le encanta a los amantes del mar, la montaña, la gastronomía y la cultura. Esta maravilla se encuentra en el norte de España, concretamente en Cantabria, y es capaz de robarle el corazón a cualquiera que lo visite.

Adriana Fernández

Una joya del mar Cantábrico

Hablamos de San Vicente de la Barquera, un pequeño pueblo de menos de 5000 habitantes situado en la zona occidental de la provincia cántabra. Es una de las paradas más populares del Camino del Norte del Camino de Santiago y también es el Kilómetro 0 del Lebaniego. Su situación a orillas del mar Cantábrico y sus vistas espectaculares a los ya nevados Picos de Europa lo convierten en un paraíso.

Entre las actividades que puedes hacer en él se encuentran el surf, ya que es uno de los destinos más populares del norte para realizar este deporte, y el paddle surf, con el que podrás recorrer la ría del pueblo. También cuenta con rutas perfectas para recorrer con amigos o familia como la de los acantilados, en la que podrás apreciar el paisaje verde y rocoso de un sitio propio de la España Verde.

Una chica haciendo surf en San Vicente de la Barquera al atardecer

Una chica haciendo surf en San Vicente de la Barquera al atardecer

 / ummanandapics

Un lugar lleno de monumentos

Aparte de varias playas perfectas para pasear y un paisaje lleno de color, San Vicente de la Barquera tiene monumentos que no puedes perderte como el Convento de San Luis, en el que estuvo Carlos I en 1517, o la Capilla de la Virgen de la Barquera, construida en el siglo XV y desde la cual podrás acercarte dando un paseo al Faro de Punta Silla.

También es imprescindible entrar al Castillo del Rey, una de las construcciones más importantes de la localidad en la que verás una exposición de la historia del pueblo y tendrás una vista de 360 grados de él, y a la Iglesia de Santa María de los Ángeles, una de las iglesias góticas más bonitas de la zona.

Capilla de la Virgen de la Barquera

Capilla de la Virgen de la Barquera

 / Joaquin Ossorio-Castillo

Una gastronomía impecable

Tras recorrer la localidad, es momento de descansar y acercarse a algún bar o restaurante y conocer una de las joyas del pueblo: su gastronomía. Entre los platos que puedes probar están el sorropotún, el cual es un guiso de bonito, patata y cebolla entre otros, o un buen plato de pescado fresco como la lubina o el rape.

Noticias relacionadas

Ni Comillas, ni Santillana: el pueblo más bonito de Cantabria es una joya a la que no se puede acceder en coche

Ni Albarracín, ni Pedraza: el pueblo de España que todo el mundo querrá visitar en 2026 está a los pies de los Picos de Europa

El pueblo de Cantabria que tiene el balneario con las aguas más calientes de España: son perfectas para problemas reumáticos, dermatológicos y respiratorios

Puerto de San Vicente de la Barquera

Puerto de San Vicente de la Barquera

 / Rudolf Ernst

San Vicente de la Barquera es el destino perfecto para cualquier persona por la gran variedad de cosas que tiene que ofrecer, por lo que recuerda apuntarlo en tu lista como el próximo viaje de 2026. Si buscas desconectar de la rutina a la vez que conoces un lugar fascinante, este pueblo del norte de España es el perfecto para ti.

Tags _
Cantabria
norte de españa
Mar Cantábrico
picos de europa
Gastronomía

Síguele la pista

  • Lo último