El pueblo del norte de España en el que el mar y la montaña conectan: con monumentos de la Edad Media, paisajes de ensueño y una gastronomía única
Es uno de los lugares más bonitos del país y uno de los mejores sitios para desconectar del caos del día a día.
Tras la primera semana de 2026, es hora de comenzar a organizar los viajes para este nuevo año. Las fiestas navideñas siempre hacen que nuestros horarios se vuelvan algo caóticos y, si le sumas que ya hemos vuelto a la rutina, Enero empieza a hacerse un poco cuesta arriba. Por eso, te traemos uno de los mejores destinos españoles para poder desconectar de este ritmo de vida tan frenético.
España está llena de pueblos muy variopintos, perfectos para los gustos de todo el mundo. Sin embargo, hay uno que le encanta a los amantes del mar, la montaña, la gastronomía y la cultura. Esta maravilla se encuentra en el norte de España, concretamente en Cantabria, y es capaz de robarle el corazón a cualquiera que lo visite.
Una joya del mar Cantábrico
Hablamos de San Vicente de la Barquera, un pequeño pueblo de menos de 5000 habitantes situado en la zona occidental de la provincia cántabra. Es una de las paradas más populares del Camino del Norte del Camino de Santiago y también es el Kilómetro 0 del Lebaniego. Su situación a orillas del mar Cantábrico y sus vistas espectaculares a los ya nevados Picos de Europa lo convierten en un paraíso.
Entre las actividades que puedes hacer en él se encuentran el surf, ya que es uno de los destinos más populares del norte para realizar este deporte, y el paddle surf, con el que podrás recorrer la ría del pueblo. También cuenta con rutas perfectas para recorrer con amigos o familia como la de los acantilados, en la que podrás apreciar el paisaje verde y rocoso de un sitio propio de la España Verde.
Un lugar lleno de monumentos
Aparte de varias playas perfectas para pasear y un paisaje lleno de color, San Vicente de la Barquera tiene monumentos que no puedes perderte como el Convento de San Luis, en el que estuvo Carlos I en 1517, o la Capilla de la Virgen de la Barquera, construida en el siglo XV y desde la cual podrás acercarte dando un paseo al Faro de Punta Silla.
También es imprescindible entrar al Castillo del Rey, una de las construcciones más importantes de la localidad en la que verás una exposición de la historia del pueblo y tendrás una vista de 360 grados de él, y a la Iglesia de Santa María de los Ángeles, una de las iglesias góticas más bonitas de la zona.
Una gastronomía impecable
Tras recorrer la localidad, es momento de descansar y acercarse a algún bar o restaurante y conocer una de las joyas del pueblo: su gastronomía. Entre los platos que puedes probar están el sorropotún, el cual es un guiso de bonito, patata y cebolla entre otros, o un buen plato de pescado fresco como la lubina o el rape.
San Vicente de la Barquera es el destino perfecto para cualquier persona por la gran variedad de cosas que tiene que ofrecer, por lo que recuerda apuntarlo en tu lista como el próximo viaje de 2026. Si buscas desconectar de la rutina a la vez que conoces un lugar fascinante, este pueblo del norte de España es el perfecto para ti.
