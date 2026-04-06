El pueblo de España repleto de románico nórdico donde descansa una princesa vikinga: es un viaje al siglo X, cuenta con una colegiata gótica impresionante y posee el título de “Cuna de Castilla”

Hablamos de Covarrubias, uno de los pueblos más antiguos de España situado en la provincia de Burgos. Está declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional, y caminar por sus calles se siente como si el tiempo estuviese parado. Con un origen en el siglo X, cuenta con un gran ambiente medieval visible en gran parte de su patrimonio como el Torreón de Fernán González, una construcción mozárabe del siglo X; la iglesia de Santo Tomás, del siglo XII; o los restos de su muralla.