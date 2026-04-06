El pueblo de España repleto de románico nórdico donde descansa una princesa vikinga: es un viaje al siglo X, cuenta con una colegiata gótica impresionante y posee el título de “Cuna de Castilla”

Está declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional y tiene un museo impresionante.

El pueblo conocido como la “Cuna de Castilla” en el que descansa una princesa vikinga
El pueblo conocido como la “Cuna de Castilla” en el que descansa una princesa vikinga / Istock / GabrielaNavarro

España no ha sido siempre tal y como la conocemos, ya que han tenido que pasar muchos siglos para que sea como es hoy en día. Aunque inconscientemente pensemos que los pueblos y ciudades llevan ahí desde siempre, esto no podría estar más lejos de la realidad. Es más, hay un pueblo de más o menos 500 habitantes capaz de demostrarlo.

El pueblo español en el que descansa una princesa vikinga

El pueblo español en el que descansa una princesa vikinga

 / Istock / herraez

Es conocido como la “Cuna de Castilla”, y es que fue la capital del primer Infantado del reino gracias al conde García Fernández, que en el año 978 fundó una villa a la que un tiempo más tarde su hijo Fernán González, el primer conde independiente de Castilla, otorgó autonomía. Hoy en día, es uno de los pueblos con más historia de España, y visitarlo es como hacer un viaje al pasado.

Adriana Fernández

Un pueblo medieval impresionante

Hablamos de Covarrubias, uno de los pueblos más antiguos de España situado en la provincia de Burgos. Está declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional, y caminar por sus calles se siente como si el tiempo estuviese parado. Con un origen en el siglo X, cuenta con un gran ambiente medieval visible en gran parte de su patrimonio como el Torreón de Fernán González, una construcción mozárabe del siglo X; la iglesia de Santo Tomás, del siglo XII; o los restos de su muralla.

Torreón de Fernán González

Torreón de Fernán González

 / Istock / herraez

El sepulcro de una princesa vikinga

Otro de los monumentos medievales por excelencia de Covarrubias es la Colegiata de San Cosme y San Damián, con un estilo gótico tardío visible entre otros lugares en sus 3 naves, bóvedas y claustro. Fue construida sobre una iglesia románica anterior y guarda el sepulcro de la infanta Kristina de Noruega, una princesa vikinga que estuvo casada con Felipe de Castilla, hermano de Alfonso X “El Sabio”.

Aparte de ser el lugar de descanso de la infanta, alberga un museo sacro con capiteles románicos, orfebrería del maestro Calahorra, ropas litúrgicas de entre los siglos XVI y XVIII, una pintura de “Cristo resucitado” hecha por Diego de la Cruz o el “Tríptico de los Reyes Magos”, un retablo de finales del siglo XV atribuido a Gil de Siloé.

Un entorno privilegiado

Aparte de ser maravilloso de por sí, Covarrubias cuenta con un entorno natural impresionante gracias a lugares como el valle del río Arlanza y al Parque Natural Sabinares del Arlanza. Además, cuenta con diferentes senderos que conducen a sitios como las ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza o la ermita de San Olav, una construcción de estilo románico nórdico edificada en el siglo XXI tras el deseo de Kristina de Noruega antes de morir de tener una capilla en honor a San Olav, el rey santo patrón de Noruega.

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