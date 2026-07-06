El pueblo con el nombre más largo de Valencia es de los que menos habitantes tiene: 27 caracteres, solo 5 calles y joyas del siglo XVIII
En la provincia de Valencia, este nombre tan largo custodia la vida de muy poquitos vecinos entre sus calles, y un rico patrimonio arquitectónico infravalorado fuera de España.
Situado en el interior de la provincia de Valencia, a escasos kilómetros de Gandía, este pueblo es uno de esos lugares que te teletransportan al pasado. Apenas supera el centenar de habitantes y está rodeado por un paisaje de montañas suaves, campos de naranjos, almendros y olivares que dibujan una estampa típicamente mediterránea, muy distinta a la imagen de las concurridas playas cercanas. Y es que, sí, si existe un pueblo en la Comunidad Valenciana capaz de llamar la atención incluso antes de visitarlo, ese es Castellonet de la Conquesta.
Su nombre, el más largo entre todos los municipios valencianos, despierta la curiosidad de quien lo escucha por primera vez. Sin embargo, este pequeño rincón de la comarca de La Safor demuestra que su mayor atractivo va mucho más allá de una peculiar denominación. El origen de su nombre se remonta a siglos atrás, pero sus 5 calles guardan verdaderas joyas históricas, y su entorno privilegiado demuestra la belleza de la naturaleza en su máxima expresión allí donde poca gente puede destruirla.
El origen de su nombre: el más largo de la Comunidad Valenciana
Su nombre tiene un marcado origen histórico. "Castellonet", diminutivo de castillo, hace referencia a una antigua fortificación que protegía este territorio, mientras que "de la Conquesta" recuerda la incorporación de estas tierras al Reino de Valencia durante la expansión cristiana encabezada por Jaime I en el siglo XIII. Durante siglos también fue conocido como Castellonet de Santa Fe, aunque finalmente recuperó la denominación que hoy lo distingue.
El bello patrimonio arquitectónico de este infravalorado pueblo
Entre sus principales símbolos destacan los restos del antiguo castillo medieval, conocidos como el Arco de Entrada, una construcción levantada entre los siglos XV y XVI que recuerda el carácter defensivo que tuvo la localidad durante siglos. Muy cerca se encuentra la iglesia parroquial de San Jaime Apóstol, un elegante templo barroco que preside la plaza principal y continúa siendo el centro de la vida social del municipio.
A pocos pasos también sobresale el Palacio de los Señores de Almúnia, una casa señorial de los siglos XVII y XVIII que aún conserva en su fachada el escudo nobiliario de la familia que gobernó estas tierras. ¡Pero eso no es todo! El agua también forma parte de la identidad de Castellonet de la Conquesta. El antiguo lavadero, el abrevadero, la balsa y varias fuentes naturales repartidas por el término municipal recuerdan la importancia que tuvieron estos espacios en la vida cotidiana de generaciones de vecinos.
A ello se suman antiguas alquerías y construcciones rurales, como el riurau del Roig o la alquería del Mortadell, ligadas al cultivo de la uva y a la producción de pasa, una actividad que marcó durante décadas la economía de toda la comarca.
Un entorno natural privilegiado: rutas y lugares de interés
El entorno invita igualmente a disfrutar de la naturaleza. Varias rutas recorren las montañas cercanas y ofrecen magníficas panorámicas sobre el valle del Vernissa y el paisaje de La Safor. De hecho, una agradable ruta conduce hasta la ermita de Santa Anna, situada en un punto elevado desde el que se obtienen magníficas vistas sobre el valle. Desde allí es posible continuar hasta el yacimiento ibérico del Tossal, un enclave arqueológico que testimonia la presencia de antiguos pobladores mucho antes de la fundación del actual municipio.
Además, el entorno sorprende por la riqueza de su flora y fauna. Romero, pebrella y otras especies aromáticas perfuman los caminos, mientras que no es extraño cruzarse con perdices, conejos, zorros o incluso rapaces que sobrevuelan las montañas. Literalmente, es pasear por otro mundo.
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