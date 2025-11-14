El pueblo con noches de hotel a 50 euros que tiene las luces de Navidad más bonitas de España: declarado Maravilla Rural y perfecto para una escapada en familia

Para seguir maravillándonos con el alumbrado hay que pasar por el Arco de Sevilla, y seguir esa misma calle hacia abajo hasta llegar a la plazuela de los Tres Chorros, con su emblemática fuente, y donde se suele montar un pequeño mercado de productos locales. Pero son muchas otras las calles por descubrir y en las que disfrutar de los colores de la Navidad.