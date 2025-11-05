El pueblo con noches de hotel a 30 euros que tiene las luces de Navidad más bonitas de España: medieval, con encanto y un brillo que no se apaga nunca

Quizá por eso su éxito no cansa. Porque en Puebla la Navidad no se impone, sino que se contagia. No hay ruido, ni prisas, ni tiendas saturadas. Solo luces sobre piedra, campanas que marcan la hora y el murmullo de la gente que se queda mirando hacia arriba. Mientras las grandes ciudades compiten por los focos, este pueblo zamorano demuestra que la belleza no necesita ruido, solo intención. Y cuando cae la noche y el reflejo dorado se apaga poco a poco en el río, uno entiende por qué tanta gente vuelve cada diciembre. No es solo por las luces. Es porque aquí, aunque sea por unos días, la Navidad vuelve a ser lo que era.