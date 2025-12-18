Ni Alsacia, ni Baviera: el pueblo más navideño de Europa está en España y tiene las luces más bonitas que vas a ver este año

Cuando el calendario nos sopla que se acerca la Navidad, la tendencia es mirar hacia el centro de Europa en busca de mercados tradicionales, pueblos de cuento y luces que transforman el frío en magia. Sin embargo, uno de los escenarios más entrañables que podemos encontrar ni entre las montañas suizas, ni en los puestos de Alemania ni en la Normandía francesa, sino en el noroeste de España.