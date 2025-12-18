Ni Alsacia, ni Baviera: el pueblo más navideño de Europa está en España y tiene las luces más bonitas que vas a ver este año
Ganó un concurso navideño y, desde entonces, tiene las luces más bonitas de España (y eso que no junta ni 1.500 habitantes).
Cuando el calendario nos sopla que se acerca la Navidad, la tendencia es mirar hacia el centro de Europa en busca de mercados tradicionales, pueblos de cuento y luces que transforman el frío en magia. Sin embargo, uno de los escenarios más entrañables que podemos encontrar ni entre las montañas suizas, ni en los puestos de Alemania ni en la Normandía francesa, sino en el noroeste de España.
En este rincón fronterizo, la Navidad no es una postal plagada de tradiciones importadas, sino una celebración arraigada en su contexto. Sus calles empedradas, su arquitectura medieval y su entorno natural protegido se iluminan cada diciembre con uno de los conjuntos lumínicos más espectaculares del país. En pocas palabras: si quieres viajar a un encantador pueblo navideño, no hace falta que cojas un avión, basta con que te desplaces a la provincia de Zamora.
Cuál es el pueblo más navideño de España
Ese lugar es Puebla de Sanabria, una localidad de 1.400 habitantes situada en la comarca de Sanabria, a 112 kilómetros de la ciudad de Zamora. Se alza en un enclave estratégico, protegida por los ríos Tera y Castro y el arroyo Ferrera, y rodeada por las sierras de Segundera y Cabrera, en pleno Parque Natural del Lago de Sanabria. Esta particular geografía se traduce en un carácter aislado y, claro, una gran oferta de actividades de naturaleza.
Su historia se remonta a tiempos prerromanos, pero fue el rey Alfonso IX de León quien, en 1220, la convirtió en una de sus pueblas, concediéndole carta puebla inspirada en el Fuero de Benavente para reforzar la frontera con Portugal, ubicada a pocos kilómetros de la región.
Desde entonces, los merujeros (el gentilicio del pueblo, que se debe a una planta herbácea que abunda en la zona) fueron testigos de cómo su villa se convertía en sede de poder militar, eclesiástico y político; y del alzamiento de edificios que hoy forman un rico patrimonio.
Qué ver en Puebla de Sanabria
Puebla de Sanabria es Bien de Interés Cultural desde 1994 en la categoría de Conjunto Histórico y forma parte de Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2017. Esto es lo mismo que decir que visitar el pueblo exige pasear por su casco urbano, delimitado por antiguas estructuras defensivas medievales. Sus calles empedradas, casas de piedra y madera y balcones floridos componen una imagen que es puro encanto castellanoleonés.
El gran icono del pueblo es el Castillo de los Condes de Benavente, del siglo XV, construido por el cuarto conde, Rodrigo Alonso Pimentel. Conserva su torre del homenaje, conocida como la Torre del Macho, y un antiguo puente levadizo. Hoy alberga la Oficina Municipal de Turismo y ofrece vistas privilegiadas del casco histórico.
En la Plaza Mayor se alzan la Iglesia románica de Santa María del Azogue, que data del siglo XII, aunque sufrió importantes reformas en los siglos XVI, XVII y XVIII; y la Casa Consistorial, un singular edificio con porche de arcos de medio punto, columnas dóricas y torretas con tejados en punta de pizarra, típicas de la arquitectura sanabresa.
Fuera del núcleo principal se encuentra el arrabal, con el humilladero de la Capilla de San Pedro (siglo XVIII) y la ermita barroca de San Cayetano, alzada en el sgilo xVII.
También destaca el Museo de Gigantes y Cabezudos, que recupera los tradicionales desfiles documentados desde 1848. Esta costumbre fue prohibida en los años 50, por lo que el Ayuntamiento inició un proceso de adquisición y exposición de las figuras.
Qué hacer en Puebla de Sanabria en Navidad
La temperatura media anual del pueblo ronda los 10 grados, pero los inviernos fríos y de heladas habituales contribuyen a crear una postal navideña perfecta.
En diciembre, Puebla de Sanabria se transforma. En el año 2018, el pueblo ganó el concurso “Juntos brillamos más” de Ferrero Rocher y, desde entonces, el pueblo cuenta con una iluminación navideña espectacular que pinta todo su territorio del color dorado de la marca, especialmente en la Plaza Mayor y el castillo. El encendido de las luces, que se ha convertido en todo un acontecimiento, ocurre a principios de diciembre; y atrae a miles de visitantes cada año.
A la iluminación se suma una nutrida agenda de conciertos de villancicos, visitas guiadas al castillo, un mercado navideño con artesanía, dulces navideños y productos locales; exposiciones de belenes y representaciones teatrales.
