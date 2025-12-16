Ni Puebla de Sanabria, ni La Alberca: el pueblo navideño que deberías visitar tiene cero turismo, una arquitectura única y está lleno de magia
Un secreto de la España interior perfecto para huir de la masificación de las grandes ciudades.
Con la fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, todo el país ya ha puesto en marcha sus decorados de luces. Cada año que pasa el turismo en los lugares más populares está más masificado y es bastante difícil poder caminar libremente por la calle. Sin embargo, hay un pueblo en España que, aparte de ser uno de los más infravalorados y perfecto para estas fechas, no tiene apenas turismo.
Esta localidad es una joya de Castilla La-Mancha de menos de 100 habitantes y está reconocida como uno de los pueblos más bonitos del país. Al ser un sitio tan desconocido, es el destino perfecto para huir del caos de las ciudades durante el mes de diciembre. Además, sus calles son capaces de transportar a un cuento navideño a todo aquel que lo visite.
Una arquitectura impresionante
Estamos hablando de Valverde de los Arroyos, un pueblo situado en la sierra norte de Guadalajara y conocido por su Arquitectura Negra, la cual es propia de la zona. Debido a la combinación de pizarra y cuarcita en la construcción de sus edificios, estos son de colores oscuros mezclados con tonos dorados, lo cual le da a la localidad un encanto único e incluso mágico.
Al ser un sitio con tan pocos turistas es perfecto para pasear sin preocuparte por las grandes aglomeraciones. Además, su encanto durante estas fechas lo hace un plan todavía más especial. Si lo recorres podrás ver rincones como el Museo Etnológico, donde se honra la actividad textil de la zona, o la Virgen de Gracia, una ermita del siglo XIX también construida con pizarra.
Una naturaleza de cuento
Aparte de una arquitectura impresionante, Valverde de los Arroyos cuenta con un paisaje extraordinario con lugares como la Catarata de la Chorrera, una cascada natural cuyo agua desciende más de 100 metros y que, si tienes suerte y hace mucho frío, verás convertida en hielo.
Si además eres de esas personas que en sus vacaciones también adora hacer deporte, debes conocer el Pico Ocejón, al cual se puede ascender en 2 o 3 horas. Eso sí, ten en cuenta que al ser invierno va a ser más complicado, por lo que lleva la ropa y el calzado adecuados. Si llegas a la cima tendrás unas vistas increíbles de toda la zona.
Valverde de los Arroyos es una de las joyas más desconocidas de España que, sin duda, debes visitar al menos una vez en la vida. Su encanto se mantiene durante todo el año, pero en estas fechas el pueblo tiene una magia especial. Si estás buscando un lugar para escapar un fin de semana durante este mes de diciembre, ya tienes el sitio perfecto.
