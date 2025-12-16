Ni Puebla de Sanabria, ni La Alberca: el pueblo navideño que deberías visitar tiene cero turismo, una arquitectura única y está lleno de magia

Con la fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, todo el país ya ha puesto en marcha sus decorados de luces. Cada año que pasa el turismo en los lugares más populares está más masificado y es bastante difícil poder caminar libremente por la calle. Sin embargo, hay un pueblo en España que, aparte de ser uno de los más infravalorados y perfecto para estas fechas, no tiene apenas turismo.