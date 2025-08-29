Este pueblo que nadie conoce oculta uno de los paisajes naturales más bonitos de España: 25 habitantes y solo se puede acceder a él desde otro país
Con uno de los panoramas rurales más acogedores e idílicos del país, este pueblo de España cuenta con una peculiaridad única: solo se puede llegar a él a través de otro país.
España es un país que nunca deja de sorprendernos. Sus increíbles paisajes naturales y zonas que parecen de otro planeta hacen que nuestro país sea año tras año uno de los atractivos turísticos en todo el mundo. Alberga innumerables ciudades y pueblos de lo más pintorescos, desde casas construidas bajo un enorme cañón como en Setenil de las Bodegas, hasta lugares como Cadaqués, un precioso pueblo costero que te enamorará a cada paso que des. Pero existe un pueblo que cuenta con una de las características más únicas del mundo: está en España, pero no se puede llegar a él desde España.
Esto, por muy raro que parezca es posible, y esta localidad en el municipio de Valles de Valira en Lérida, lo demuestra. Aunque el municipio se encuentre en España, la única vía de acceso directo es a través de San Julián de Loria en Andorra. Una vez allí, deberemos recorrer otros 13 kilómetros hasta llegar a nuestro destino: Os de Civís.
Os de Civís es un pequeño y acogedor pueblo de Cataluña situado en la comarca del Alto Urgel, en provincia de Lérida. Cuenta con alrededor de 25 habitantes y está rodeado por uno de los paisajes naturales más bellos de nuestro país, el cual se integra de maravilla con la arquitectura del lugar. Sus casas están hechas de piedra y con tejados de pizarra oscura, dejándonos uno de los panoramas rurales más increíbles de toda España.
Qué ver en Os de Civís
Lo que más destaca del pueblo, fuera de su curiosa accesibilidad, es el entorno. Situado en el Valle de Valira, este maravilloso escenario natural es el lugar perfecto para alejarse de las grandes ciudades y disfrutar del aire más puro de Cataluña. Destaca el río principal que da nombre al valle: el Valira, afluente del Segre y principal protagonista de la zona. Podemos disfrutar de las vistas al río a por medio de sus rutas de senderismo, de las cuales destacan como más impresionantes la Ruta del Valira Nord, la del Refugio de Roca de Pimes desde Puerto de la Rabassa o la del Pico de Saloria.
Dentro del propio pueblo, sus calles empedradas y acogedoras casas de piedra con balcones de madera, nos transportan directamente a los elegantes y bellos pueblos suizos. Dar un paseo por sus calles resulta una actividad más que relajante y única, pues el cuidado que sus habitantes le dan a Os de Civís es de una altísima calidad. Destacan ubicaciones como la iglesia románica de San Pedro, construida en la parte más alta del pueblo es el edificio más destacado del lugar.
Uno de los detalles más llamativos del pueblo son las Carlinas, que se colocan en los dinteles de las puertas de las casas para, según cuenta la leyenda, ahuyentar y protegerse de las brujas. Los habitantes de Os de Civís basan su economía en la agricultura y la ganadería, por lo que el cuidado del medio ambiente y el respeto por el entorno natural en el que viven es de la más alta exigencia.
Cómo llegar a Os de Civís
