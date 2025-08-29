Este pueblo que nadie conoce oculta uno de los paisajes naturales más bonitos de España: 25 habitantes y solo se puede acceder a él desde otro país

Lo que más destaca del pueblo, fuera de su curiosa accesibilidad, es el entorno. Situado en el Valle de Valira, este maravilloso escenario natural es el lugar perfecto para alejarse de las grandes ciudades y disfrutar del aire más puro de Cataluña. Destaca el río principal que da nombre al valle: el Valira, afluente del Segre y principal protagonista de la zona. Podemos disfrutar de las vistas al río a por medio de sus rutas de senderismo, de las cuales destacan como más impresionantes la Ruta del Valira Nord, la del Refugio de Roca de Pimes desde Puerto de la Rabassa o la del Pico de Saloria.