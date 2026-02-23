El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval

Miravete de la Sierra es uno de los pueblos escondidos en el Maestrazgo que bien merece una visita, aunque su curioso nombre te invite a marcharte de él. Esta joya turolense sorprende a todo el mundo que decide acudir a contemplar su casco urbano, declarado Conjunto Histórico-Artístico, y está considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval de todo Aragón gracias a sus calles empedradas, casas de piedra y un trazado detenido en el pasado. En el centro del pueblo se encuentran los restos del castillo, las dos plazas y otros edificios con un patrimonio muy rico como la casa Cavero o la lonja-trinquete.