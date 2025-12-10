Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: "Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía"

El paseo por Mula también lleva a lugares como la Torre del Reloj, con referencias documentadas desde el siglo XVI; el Monumento al Tamborista, que representa una de las tradiciones más reconocidas del municipio; la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, levantada sobre los restos de una antigua mezquita; o la conocida Casa Pintada, donde hoy se encuentra el Museo Cristóbal Gabarrón, con una completa muestra de la evolución artística del autor.