El mejor pueblo de Murcia para ver la nieve también es el mejor para mirar las estrellas (según la NASA)

El paso de la borrasca Francis por la Región de Murcia ha vuelto a poner en el mapa este lugar, que ya se ha convertido en la meca de la nieve para los murcianos. Sin embargo, en el ámbito del turismo astronómico de Murcia ya posee un amplio recorrido, pues desde principios de este siglo la NASA designó los cielos del municipio al que pertenece como los más adecuados para llevar a cabo la observación de las estrellas.