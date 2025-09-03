El pueblo de España que es Monumento Nacional y que ha enamorado a los viajeros internacionales: "Los edificios cambian de color"

Sin aún habernos adentrado a descubrir los grandes edificios de Albarracín, ya hemos encontrado uno de sus encantos más singulares: la piedra de sus fachadas cambia de color con la luz del día, pasando del marrón al amanecer, a un rosado al caer la tarde y finalmente a un dorado cálido al atardecer. Entre todos estos tonos destaca un inmueble único: la conocida Casa Azul. Según la leyenda, esta vivienda era propiedad de un joven andaluz que llegó a Albarracín siguiendo a una joven de la que estaba enamorado. A pesar de tener a su amada, la añoranza de su tierra le llevó a pintar la fachada de añil sureño en recuerdo de Andalucía.