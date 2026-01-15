Ni Bielsa, ni Sotres: el pueblo de montaña que tienes que descubrir este invierno se esconde en la Sierra Norte de Guadalajara y tiene una espectacular cascada
Integrado perfectamente en el entorno montañés en el que se enclava, destaca el magnífico uso de la arquitectura negra en sus casas.
Es en los entornos rurales, alejados del bullicio de las ciudades y los grandes núcleos de población, que el invierno consigue que su magia brille con todo su esplendor. Es en zonas de montaña, con profundos valles y espesos bosques, que este encanto se ve todavía más elevado, pues si el tiempo acompaña se suelen teñir de blanco, con una cubierta de nieve que transforma el paisaje en una auténtica postal.
Las zonas más populares para los destinos de montaña suelen ser en los Pirineos o el entorno de los Picos de Europa en el norte de la península, y Sierra Nevada o Sierra Morena en el sur. Pero el territorio español, que goza de una geografía de lo más variada, esconde muchos otros rincones de montaña perfectos para recibir el invierno con los brazos abiertos de par en par.
Pueblo de casas negras
En el noroeste de la provincia de Guadalajara se halla un pequeño municipio escondido entre montañas que destaca por su arquitectura negra, caracterizada por el uso de la pizarra en la construcción de las casas, la cual se intercala con el uso de la cuarcita, lo que le aporta unos tintes dorados. Ubicado dentro de los límites del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, el diminuto pueblo de Valverde de los Arroyos tiene una población de 85 habitantes y pertenece a la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.
Conformado por calles de trazado irregular y casas tradicionales, uno de los elementos más destacados del pueblo es su plaza mayor, donde se reúnen los vecinos del pueblo para jugar a bolos y en cuyo centro hay un bonita fuente. La plaza está presidida por la iglesia parroquial de San Ildefonso, construida a base de pizarra y madera, y que en su interior alberga un bonito tríptico del Descendimiento y una hermosa cruz procesional del siglo XVI.
En una casa tradicional de la calle Escuelas, que parte de la plaza mayor, se encuentra el Museo Etnográfico de Valverde, donde el visitante puede descubrir tanto la arquitectura tradicional de la zona, como la importancia que la industria textil tuvo para el pueblo y sus vecinos.
Una cascada de más de cien metros de altura
Además de un bonito pueblo, Valverde de los Arroyos es el punto de partida de varias rutas de senderismo que recorren los valles, arroyos y bosques que se extienden a su alrededor. El camino más conocido es el que, a través de un sendero de dificultad media que recorre las laderas de la montaña, conduce hasta la espectacular cascada, bautizada como Chorreras de Despeñalagua y que tiene una caída de más de 100 metros.
Aparte de éste son muchas las opciones de rutas que hay en este entorno, todas perfectas para respirar aire puro y disfrutar de unos paisajes de lo más fotogénicos, como la Ruta de la Miel, que pasa por el pasaje natural El Gollindo, o la subida al Pico Ocejón, perfecta para los principiantes en senderismo de montaña.
Dónde comer
Son unos pocos los restaurantes que hay en el pueblo, pero todos ellos son de lo más acogedores y ofrecen una gastronomía tradicional deliciosa, donde la caza es una de las grandes protagonistas. En el Mesón Despeñalagua podrás disfrutar de platos tradicionales de la localidad, como las migas de matanza. Para unas buenas judías de puchero o unas migas de pastor, el Mesón Los Cantos es una excelente opción. Con una terraza que ofrece unas estupendas vistas al paisaje de alrededor, La Tarihuela ofrece platos más sencillos pero igual de gustosos, como un espectacular pescado a la brasa o patés artesanos.
