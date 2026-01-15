Ni Bielsa, ni Sotres: el pueblo de montaña que tienes que descubrir este invierno se esconde en la Sierra Norte de Guadalajara y tiene una espectacular cascada

Son unos pocos los restaurantes que hay en el pueblo, pero todos ellos son de lo más acogedores y ofrecen una gastronomía tradicional deliciosa, donde la caza es una de las grandes protagonistas. En el Mesón Despeñalagua podrás disfrutar de platos tradicionales de la localidad, como las migas de matanza. Para unas buenas judías de puchero o unas migas de pastor, el Mesón Los Cantos es una excelente opción. Con una terraza que ofrece unas estupendas vistas al paisaje de alrededor, La Tarihuela ofrece platos más sencillos pero igual de gustosos, como un espectacular pescado a la brasa o patés artesanos.