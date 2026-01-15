Ni Bielsa, ni Sotres: el pueblo de montaña que tienes que descubrir este invierno se esconde en la Sierra Norte de Guadalajara y tiene una espectacular cascada

Integrado perfectamente en el entorno montañés en el que se enclava, destaca el magnífico uso de la arquitectura negra en sus casas.

El pueblo de Guadalajara con una espectacular cascada que tienes que visitar este invierno
El pueblo de Guadalajara con una espectacular cascada que tienes que visitar este invierno / Istock / Raul Arroyo Viejo

Es en los entornos rurales, alejados del bullicio de las ciudades y los grandes núcleos de población, que el invierno consigue que su magia brille con todo su esplendor. Es en zonas de montaña, con profundos valles y espesos bosques, que este encanto se ve todavía más elevado, pues si el tiempo acompaña se suelen teñir de blanco, con una cubierta de nieve que transforma el paisaje en una auténtica postal.

Los pueblos de montaña son perfectos para disfrutar del invierno

Los pueblos de montaña son perfectos para disfrutar del invierno

 / Istock / Jose Miguel Sanchez

Las zonas más populares para los destinos de montaña suelen ser en los Pirineos o el entorno de los Picos de Europa en el norte de la península, y Sierra Nevada o Sierra Morena en el sur. Pero el territorio español, que goza de una geografía de lo más variada, esconde muchos otros rincones de montaña perfectos para recibir el invierno con los brazos abiertos de par en par.

Adriana Fernández

Pueblo de casas negras

En el noroeste de la provincia de Guadalajara se halla un pequeño municipio escondido entre montañas que destaca por su arquitectura negra, caracterizada por el uso de la pizarra en la construcción de las casas, la cual se intercala con el uso de la cuarcita, lo que le aporta unos tintes dorados. Ubicado dentro de los límites del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, el diminuto pueblo de Valverde de los Arroyos tiene una población de 85 habitantes y pertenece a la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Valverde de los Arroyos es uno de los Pueblos Negros de Guadalajara

Valverde de los Arroyos es uno de los Pueblos Negros de Guadalajara

 / Istock / Jose Miguel Sanchez

Conformado por calles de trazado irregular y casas tradicionales, uno de los elementos más destacados del pueblo es su plaza mayor, donde se reúnen los vecinos del pueblo para jugar a bolos y en cuyo centro hay un bonita fuente. La plaza está presidida por la iglesia parroquial de San Ildefonso, construida a base de pizarra y madera, y que en su interior alberga un bonito tríptico del Descendimiento y una hermosa cruz procesional del siglo XVI.

En una casa tradicional de la calle Escuelas, que parte de la plaza mayor, se encuentra el Museo Etnográfico de Valverde, donde el visitante puede descubrir tanto la arquitectura tradicional de la zona, como la importancia que la industria textil tuvo para el pueblo y sus vecinos.

Una cascada de más de cien metros de altura

Además de un bonito pueblo, Valverde de los Arroyos es el punto de partida de varias rutas de senderismo que recorren los valles, arroyos y bosques que se extienden a su alrededor. El camino más conocido es el que, a través de un sendero de dificultad media que recorre las laderas de la montaña, conduce hasta la espectacular cascada, bautizada como Chorreras de Despeñalagua y que tiene una caída de más de 100 metros.

Las Chorreras de Despeñalagua

Las Chorreras de Despeñalagua

 / Istock / Gustavo Gomez Cerezo

Aparte de éste son muchas las opciones de rutas que hay en este entorno, todas perfectas para respirar aire puro y disfrutar de unos paisajes de lo más fotogénicos, como la Ruta de la Miel, que pasa por el pasaje natural El Gollindo, o la subida al Pico Ocejón, perfecta para los principiantes en senderismo de montaña.

Noticias relacionadas

El pueblo más impresionante de España está en Girona y esconde un secreto sorprendente: está construido sobre lava y es el más pequeño de la provincia

El precioso pueblo del sur de España que es perfecto para una escapada rural: tiene un castillo colgado de la roca y una cueva prehistórica única

El pueblo del norte de España en el que el mar y la montaña conectan: con monumentos de la Edad Media, paisajes de ensueño y una gastronomía única

Dónde comer

Son unos pocos los restaurantes que hay en el pueblo, pero todos ellos son de lo más acogedores y ofrecen una gastronomía tradicional deliciosa, donde la caza es una de las grandes protagonistas. En el Mesón Despeñalagua podrás disfrutar de platos tradicionales de la localidad, como las migas de matanza. Para unas buenas judías de puchero o unas migas de pastor, el Mesón Los Cantos es una excelente opción. Con una terraza que ofrece unas estupendas vistas al paisaje de alrededor, La Tarihuela ofrece platos más sencillos pero igual de gustosos, como un espectacular pescado a la brasa o patés artesanos.

Tags _
Escápate Cerca
pueblos de montaña
Guadalajara
ruta senderismo

Síguele la pista

  • Lo último