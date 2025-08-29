El pueblo más bonito de España tiene un monasterio Patrimonio de la Humanidad: aquí descansan los reyes de la corona de Aragón
Naturaleza e historia se dan la mano en este pueblo que es una auténtica joya española.
España ha sido un país de reyes durante casi toda su historia, cientos de miembros de la realeza han habitado y reinado estas tierras. En el noreste del país se encuentra uno de los monasterios más grandes de Europa y, en él, descansan desde hace siglos familias de sangre azul.
En el sur de la comarca de la Conca de Barberà, ubicada en la provincia de Tarragona, está Vimbodí y Poblet. Este término municipal era conocido únicamente como Vimbodí hasta el año 2006. Adoptó el nombre de Vimbodí y Poblet debido a la gran importancia del Real Monasterio de Santa María de Poblet. Está a tan solo cuatro kilómetros de distancia del municipio y es su principal atractivo turístico.
Respira verde
Además del monasterio (del que hablaremos más adelante en profundidad), Vimbodí y Poblet tiene un entorno natural privilegiado. A los pies de las Montañas de Prades que lo arropan, está el Paraje Natural de Poblet. Esta reserva natural es perfecta para pasear, hacer senderismo por las múltiples rutas señalizadas y respirar aire puro. Piérdete entre encinas y pinos y disfruta del increíble paisaje mediterráneo que te rodea. Para elevar y poner el broche final a la experiencia, es muy recomendable subir al Mirador de la Pena: tendrás unas vistas espectaculares del valle.
Real Monasterio de Santa María de Poblet
Este conjunto arquitectónico del siglo XII está muy ligado a la historia de Cataluña, y en 1991 fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Fue fundado por el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona y su esposa la reina Peronella. Se estableció como monasterio cisterciense y, durante la Edad Media, fue uno de los más importantes de la península ibérica. Además, tuvo un importantísimo papel en la repoblación y desarrollo de la zona.
El rey Pedro IV fue el que vinculó este importante edificio con la corona de Aragón, cuando mandó construir el panteón real. En él, fueron sepultadas importantes figuras como Alfonso I, Jaime I el Conquistador, Pedro III y muchos de sus sucesores. Así se convirtió el lugar de descanso de importantes reyes y condes.
Aunque fue construido con un estilo románico, a lo largo de los años se han añadido elementos del estilo gótico. Las partes que más destacan son:
- El claustro: el corazón del monasterio, desde aquí se accede a las distintas estancias.
- Iglesia Mayor: se consagró en 1695, tiene una concepción románica y planta basilical y alberga los sepulcros reales.
- Sala Capitular: en este espacio se reunían los monjes para leer los capítulos de la regla monástica y elegir el Abad ( jefe del monasterio).
Este no es el único monasterio de la zona, si vas con tiempo no puedes perderte la Ruta del Cister. El Real Monasterio de Poblet junto a los de Santes Creus y Vallbona de les Monges forma un triángulo patrimonial único. Es una de las rutas más interesantes y culturales de Cataluña, y en ella podrás conocer la rica historia de cada uno de estos monasterios cistercienses, aparte de disfrutar del entorno natural que los rodea.
Visitas
La visita es muy especial, ya que aquí siguen viviendo monjes cistercienses que cuidan del lugar, rezan y mantienen una hospedería. A parte de encontrarte el lugar perfectamente cuidado, podrás observar de primera mano cómo es la vida en un monasterio.
Las entradas se compran en la propia tienda de la construcción, y se venden hasta media hora antes del cierre. Su coste es de 10,5 euros la general y 7,5 euros la reducida (a partir de 65 años, niños a partir de 7 años, carné de estudiante, carnet joven, carnet de discapacitado, carnet de familia numerosa, carnet de familia monoparental, carnet docente y de personas en paro). También hay entradas para grupos escolares y una especial para visitar toda la Ruta del Cister.
Horarios
Invierno (15 de septiembre- 14 de junio)
- De lunes a sábado: de 10 h a 12:30 h y de 15 h a 18 h.
- Domingos y festivos: de 10:30 h a 12:30 h y de 15 h a 18 h.
Verano (15 de junio- 14 de septiembre)
- De lunes a sábado: de 10 h a 12:30 h y de 15 h a 18:30 h.
- Domingos y festivos: de 10:30 h a 12:30 h y de 15 h a 18:30 h.
Cierra todo el día los días 25 y 26 de diciembre y 1 y 6 de enero. El Jueves Santo y Viernes Santo cierra por la tarde, el Lunes de Pascua todo el día.
