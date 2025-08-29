El pueblo más bonito de España tiene un monasterio Patrimonio de la Humanidad: aquí descansan los reyes de la corona de Aragón

Además del monasterio (del que hablaremos más adelante en profundidad), Vimbodí y Poblet tiene un entorno natural privilegiado. A los pies de las Montañas de Prades que lo arropan, está el Paraje Natural de Poblet. Esta reserva natural es perfecta para pasear, hacer senderismo por las múltiples rutas señalizadas y respirar aire puro. Piérdete entre encinas y pinos y disfruta del increíble paisaje mediterráneo que te rodea. Para elevar y poner el broche final a la experiencia, es muy recomendable subir al Mirador de la Pena: tendrás unas vistas espectaculares del valle.