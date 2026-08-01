El pueblo más bonito de España tiene un monasterio Patrimonio de la Humanidad: es el lugar donde descansan los reyes de la Corona de Aragón
La tranquilidad de un pequeño municipio contrasta con la enorme relevancia histórica del monasterio que alberga, considerado el principal panteón real de la Corona de Aragón.
Uno de los conjuntos monásticos más importantes de Europa forma parte de un pequeño municipio de apenas un millar de vecinos situado entre viñedos, bosques y montañas del interior de Tarragona. Allí se levanta el Monasterio de Poblet, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco lugar donde descansan para la eternidad los reyes de la corona de Aragón.
Aunque miles de visitantes llegan cada año atraídos por la monumentalidad del monasterio, el entorno que lo rodea suele pasar mucho más desapercibido. Entre los bosques de las Montañas de Prades y los viñedos de la Conca de Barberà, Vimbodí i Poblet tiene el carácter tranquilo de las localidades de la Conca de Barberà. ¡Cualquiera diría que custodia uno de los grandes tesoros históricos de España!
Una obra maestra del arte cisterciense
El municipio forma parte de la conocida Ruta del Císter, el itinerario cultural que une los tres grandes monasterios cistercienses de Cataluña: Poblet, Santes Creus (en Alt Camp) y el de Vallbona de les Monges (en Urgell).
Fundado en 1150 por monjes procedentes de la abadía francesa de Fontfroide, el Monasterio de Poblet se convirtió rápidamente en uno de los centros religiosos, políticos y económicos más influyentes de la Corona de Aragón.
Su arquitectura refleja los principios del Císter: sobriedad, equilibrio y funcionalidad. A lo largo de los siglos el conjunto fue ampliándose hasta formar una auténtica ciudad monástica protegida por murallas, con iglesia, claustro, dependencias conventuales, biblioteca, bodegas y espacios agrícolas. Todo el conjunto está tan bien conservado que eso le llevó a ser declaarado Patrimonio Mundial en 1991, cuando la UNESCO lo reconoció como uno de los ejemplos más destacados de arquitectura cisterciense de Europa.
A diferencia de otros grandes monasterios históricos convertidos únicamente en monumentos, Poblet continúa siendo una abadía habitada por una comunidad de monjes cistercienses.
El gran panteón de los reyes de la Corona de Aragón
Más allá de su valor arquitectónico, Poblet desempeñó un papel fundamental en la historia de la monarquía aragonesa. A partir del siglo XIV, fue elegido como lugar de enterramiento de numerosos reyes, convirtiéndose en el principal panteón real de la Corona de Aragón.
Entre los monarcas sepultados en el monasterio es posible que conozcas a Jaime I el Conquistador, uno de los reyes más importantes de la Edad Media peninsular; Pedro IV el Ceremonioso, que impulsó de la construcción del panteón; Juan I, Martín I el Humano, Fernando I de Antequera o Alfonso V el Magnánimo, además de varias reinas y otros miembros de la familia real.
Los sepulcros están situados en el crucero de la iglesia abacial y constituyen uno de los conjuntos funerarios medievales más relevantes de Europa.
Mucho más que una visita monumental
Aunque el monasterio concentra toda la atención, no te olvides de visitar el pueblo de Vimbodí i Poblet. No te va a ocupar nada de tiempo y es algo que no deberías perderte. Vimbodí conserva una larga tradición artesanal vinculada al vidrio soplado. El Museo y Horno del Vidrio mantiene vivo este oficio y, si te animas a visitarlo, podrás ver las demostraciones que te aydarán a conocer de cerca una de las actividades históricas del municipio.
Pero también merece la pena dedicar tiempo a recorrer los alrededores. Los caminos que parten desde el recinto monástico atraviesan bosques de encinas y pinos que forman parte del espacio natural de las Montañas de Prades, uno de los grandes pulmones verdes del sur de Cataluña.
Muy cerca se encuentran también algunas de las bodegas más conocidas de la Denominación de Origen Conca de Barberà, famosa por la variedad autóctona trepat.
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