El pueblo más misterioso de Huesca: tiene galerías subterráneas en las que los templarios oficiaban misas y realizaban rituales

En definitiva, Monzón es uno de esos pueblos que el viajero no debe perderse si visita la provincia de Huesca, desde su castillo, con esas galerías subterráneas en las que los templarios oficiaban misas y realizaban rituales, hasta el parque de la azucarera o Santa María del Romeral. Y, si se dispone de más días de vacaciones, siempre se pueden visitar otros pueblos, como el que cuenta con la catedral más pequeña de España o el que alberga la única fortaleza pentagonal del mundo.