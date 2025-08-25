El pueblo milagro, un curioso destino de España que debes visitar una vez en la vida: tiene unas vistas increíbles y una fiesta en honor a las cerezas

El 18 de junio del año 2000 se celebró por primera vez la "Fiesta de la Cereza de Milagro", con la intención de poner en valor este fruto propio de la localidad. El evento se organiza en torno al lema "de Milagro son las cerezas", y durante todo el fin de semana se celebran actos en honor de este fruto; aunque el día grande es el domingo. Feria de Artesanía, concursos de postres, espectáculos musicales... en más de 300 puntos del pueblo se rinde homenaje al fruto rojo, tanto que llegan a venderse más de 30.000 kilogramos de él.