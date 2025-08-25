El pueblo milagro, un curioso destino de España que debes visitar una vez en la vida: tiene unas vistas increíbles y una fiesta en honor a las cerezas
Su nombre te sorprenderá, cuando lo visites lo harán su historia y tradiciones.
Sin duda en España hay pueblos con nombres bastante curiosos: Malcocinado en Badajoz, Peleas en Zamora, Pepino en Toledo... La lista no es precisamente corta. Muy próximo a Zaragoza, en la provincia de Navarra, se encuentra otro de esos lugares que sorprenden por el nombre y, como en muchos, su significado no tiene nada que ver con el pueblo.
Ubicado en la comarca de la Ribera Arga-Aragón, en la Merindad de Olite, la villa de Milagro se alza sobre la confluencia de los ríos Aragón y Ebro. Seguro que con este nombre piensas que aquí ocurrió algún tipo de milagro o tiene que ver con cuestiones religiosas, si es así, estás muy equivocado. Su nombre proviene de la palabra latina miraculum, que significa "mirador", lo que hace referencia a su situación geográfica.
Este municipio habitado por 3.549 habitantes está ubicado de forma que constituye un auténtico mirador. Desde él se puede divisar todo el valle de Aragón, la cima del Moncayo, los municipios situados en la vega del río y en los días claros hasta las cumbres de los Pirineos. Milagro destaca por el uso de sus energías renovables, y es fundamentalmente agrícola e industrial. Desde 2016 forma parte de los Pueblos Ejemplares.
Qué ver en Milagro
Los paisajes naturales, senderos y la pesca son grandes atractivos de Milagro y su entorno, pero dentro del pueblo, en el casco urbano, podemos encontrar también auténticas maravillas que visitar. Entre ellas se encuentran las siguientes:
- El principal punto de interés histórico-artístico es la iglesia de Nuestra Señora de los Abades de Milagro. Es uno de los monumentos más antiguos del pueblo, de 1581 más concretamente. Tiene un estilo gótico renacentista y destaca su torre, formada por varios cuerpos; en el superior se encuentra el campanario. Los detalles de su construcción reflejan la devoción religiosa de la época, a lo largo de los siglos ha sido un espacio fundamental para el culto religioso.
- También destaca el palacio que perteneció al Marqués del Amparo: Don Manuel Mencos y Manso de Zúñiga. Fue oficial de la guardia real de infantería en 1832, en Cataluña. Este caserón-palacio ilustrado con el escudo de la familia aún se mantiene en pie, aunque abandonado. La familia tenía otro palacio, está en la misma villa y antiguamente daba a la entrada principal de la parroquia. Conocido como Casa de los Carrillo.
- Por último, tenemos la Basílica de Nuestra Señora del Patrocinio. Este edificio de estilo barroco data del siglo XVII, ha sufrido varias obras de reconstrucción desde entonces. La sencillez de sus paredes contrasta con el dorado, y lleno de detalles, del retablo mayor. Es el punto de partida de la romería en honor de Nuestra Señora del Patrocinio, celebrada cada segundo domingo de noviembre. Muestra de una forma brillante de la arquitectura barroca navarra.
Celebrando el producto local
El 18 de junio del año 2000 se celebró por primera vez la "Fiesta de la Cereza de Milagro", con la intención de poner en valor este fruto propio de la localidad. El evento se organiza en torno al lema "de Milagro son las cerezas", y durante todo el fin de semana se celebran actos en honor de este fruto; aunque el día grande es el domingo. Feria de Artesanía, concursos de postres, espectáculos musicales... en más de 300 puntos del pueblo se rinde homenaje al fruto rojo, tanto que llegan a venderse más de 30.000 kilogramos de él.
Aparte de la Fiesta de la Cereza, hay otras fiestas de interés como la dedicada a la patrona de Milagro; la Virgen del Patrocinio. En su honor se realiza, en el mes de noviembre, una novena en la iglesia parroquial.
Síguele la pista
Lo último