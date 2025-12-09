El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos

Textiles, bolsos, zapatos y zapatillas, perfumes, bisutería y ropa se concentran en la parte del parque de Abajo y los puestos de marroquinería y hogar siguen en la zona de Manuel Pedregal. En la plaza General Ponte hay alimentación, quesos de afuega'l pitu como estrella local, pan de las tahones de más renombre del concejo y la comarca, afamados embutidos, legumbres y productos de la huerta. Subiendo se llega hasta la plaza de Álvaro González donde hay embutidos y quesos, flores y en ocasiones un puesto móvil de utensilios y piezas para ganaderías y caserías. En la siguiente plaza a la que llega el recorrido, la de Indalecio Corujedo está la mayoría de stands de la huerta y en la de Regino López sobre todo de ropa y ocasionalmente calzado.