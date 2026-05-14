El pueblo de España donde mejor se come se llama "el paraíso de las ostras": una villa marinera a orillas de la ría de Vigo con una fortaleza medieval y dos Bienes de Interés Cultural

Si por algo es conocida Galicia, además de la belleza de sus paisajes y sus pueblos, y la calidez y cordialidad de sus gentes, es por su marisco. Producto estrella de la gastronomía de la región, el marisco es la base de gran parte de los platos de la cocina gallega, siendo el pulpo (que aunque técnicamente no es un marisco, en el ámbito culinario se le considera como tal) uno de los grandes protagonistas.

Las ostras gallegas son uno de los manjares más exquisitos / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Pero el pulpo no es el único marisco presente en la gastronomía gallega; junto a este producto tan delicioso encontramos también excelentes cangrejos, langostinos y gambas de gran calidad, y ostras, uno de los manjares más exquisitos que existen. Aunque éstas gozan siempre de un sabor magnífico, hay en la ría de Vigo un pueblo en el que se comen las mejores ostras de toda España.

Adriana Fernández

La Fiesta de la Ostra

En la parte alta de la ría de Vigo, a medio camino de dicha ciudad y Pontevedra, se halla la parroquia de Santiago de Arcade, más comúnmente conocida como Arcade y perteneciente al municipio de Soutomaior. Con una población que ronda los 4.500 habitantes, Arcade es famoso en la región por sus ostras, consideradas por la gran mayoría como las mejores ostras que hay en todo Galicia. De hecho, tal es así, que para muchos el nombre de Arcade va intrínsecamente ligado a las ostras, apreciadas ya en la época en que los romanos ocupaban la zona.

Verdaderas protagonistas de la gastronomía que uno puede encontrar en Arcade, en cualquier restaurante de la parroquia se pueden disfrutar de unas magníficas ostras en cualquier día del año. Pero si quieres disfrutar de este manjar como es debido, es durante el primer fin de semana de abril cuando tienes que acercarte a la parroquia; durante esos días, Arcade celebra la Fiesta de la Ostra, pretexto para que miles de visitantes se acerquen a la localidad para degustar este producto tan excelente.

El Pontesempaio ha sido testigo de grandes acontecimientos históricos / Istock / Miguel Perfectti

Un patrimonio para compartir

Con una historia que se remonta hasta la época de los romanos, además de ser, durante muchos siglos, uno de los principales puertos comerciales y punto estratégico en el Camino de Santiago portugués, Arcade cuenta con un bonito patrimonio. Emblema de la zona, el Puente de Pontesampaio fue testigo de la batalla durante la Guerra de Independencia Española en 1809, en la que las tropas españolas derrotaron a los franceses.

Dentro de la parroquia misma destaca la bonita iglesia de Santiago de Arcade, un bonito templo de arquitectura románica que data del siglo XII. Cerca de la iglesia se extienden las hermosas playas de Arcade, perfectas para relajarse y disfrutar de la atmósfera atlántica. Pero si hay un monumento importante, ese es el majestuoso Castillo de Soutomaior, situado menos de cinco kilómetros de Arcade. Construido en el siglo XII, junto a sus imponentes torres y murallas, el castillo está rodeado de unos jardines fabulosos, en los que descubrir una gran colección botánica mientras se da un tranquilo paseo.