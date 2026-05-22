El pueblo con los mejores langostinos de España se conoce como "el balcón gastronómico de Doñana": tiene un castillo con más de 500 años de historia y el Guadalquivir enfrente

Cuando se trata de habla de la mejor gastronomía de España, pueden volar sillas y hasta surgir separaciones que ni un lo siento sería capaz de arreglar. La discusión es tan feroz y hay tan poco consenso, que lo mejor es mantenerse al margen y admitir algo que sí es totalmente cierto: no hay otro lugar en el mundo donde mejor se coma que en España. En cada rincón destaca algo diferente. Si nos escondemos en un pueblo andaluz, encontramos los mejores langostinos.

Viajamos hasta Sanlúcar de Barrameda, atravesado por el río Guadalquivir, que luego desemboca en el océano Atlántico y, entre medias, transcurre por uno de los entornos naturales más bellos y particulares de la península, el Parque Nacional de Doñana. Por motivos geográficos y gastronómicos, hay quien llama a Sanlúcar "el balcón gastronómico de Doñana". A todo esto, se añade el patrimonio histórico y cultural del pueblo, que tampoco deja a nadie indiferente.

Adriana Fernández

De langostinos y castillos

Comenzando por los langostinos, se consideran unos de los mejores mariscos de todo el mundo. Se pescan artesanalmente en el Golfo de Cádiz, pero lo realmente característico es su sabor, que se debe a la cercanía del Guadalquivir. Las lenguas populares afirman que los mejores langostinos a la espalda están en el restaurante Casa Bigote. Aunque tampoco hay que olvidar las tortillitas de camarones que se sirven en Casa Balbino o los pescados de El Bichero.

Más allá de los pescados y mariscos, en Sanlúcar de Barrameda es imposible pasar por alto el Castillo de Santiago, una fortaleza medieval construida hace ya más de 500 años, entre 1468 y 1492. Se ubica justo frente al río, pero, aunque resulte extraño, no se construyó con idea de controlar la desembocadura, ni siquiera para vigilar la entrada de los nazaríes durante la guerra de Granada. Los motivos fueron simplemente la lucha aristocrática y los símbolos de poder.

El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda / Istock / Al Carrera

Durante un tiempo se conocía como Alcázar Nuevo, porque cerca había otro castillo del que hoy solo queda la memoria. Lo más llamativo es que se trata del castillo con mayor superficie construida de todo Cádiz, lejos del de Guzmán el Bueno en Tarifa o el de Santa Catalina en la capital. Desde su imponente Torre del Homenaje, se contemplan unas de las vistas más bonitas de Andalucía entera: el océano Atlántico, la desembocadura del Guadalquivir y Doñana.

A palacios y playas

Otros lugares de interés dentro de Sanlúcar son el Palacio de Orleans-Borbón, de estilo neomudéjar y construido a mediados del siglo XIX; el Palacio de Medina Sidonia, de estilo renacentista y con orígenes del siglo XVI; o las Bodegas Barbadillo, la mayor productora de las uvas manzanilla. Y, como no podía ser de otra, manera sus espectaculares playas y calas. Entre los litorales fluviales y oceánicos, el pueblo cuenta con varios kilómetros de costa.

Doñana se puede visitar en barco desde Sanlúcar de Barrameda / Istock / Antonio Lopez Velasco

La Jara, La Calzada, Las Piletas, Bajo de Guía o Bonanza son algunas de las más destacadas. Desde Bajo de Guía, además, se puede tomar un barco en el embarcadero del buque Real Fernando para llegar al Parque Nacional de Doñana. Allí se puede contemplar una biodiversidad única en Europa, con especies únicas y en peligro de extinción como el lince ibérico o el águila imperial ibérica. Confluyen en Doñana playas, dunas, cotos, marismas, que dotan a todo el conjunto de una personalidad excepcional.