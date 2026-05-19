El pueblo con el mejor vino Rioja de España se conoce como "la capital de las bodegas centenarias": tiene un barrio entero dedicado al vino y una batalla donde se lanza a litros

España es un país de vinos. Un paraíso para quienes disfruten con una copa en la mano, y no es solo una forma de hablar. Porque, si los datos no engañan, España es el país con más viñedos del mundo: con más 961000 hectáreas plantadas, supone el 13% del total del planeta, y eso coloca a nuestro país directamente por encima de Italia o de la indiscutible Francia. Casi nada.

España es el país con más viñedos del mundo, y muchos están en la DOC Rioja. / Istock

Según la Federación Española del Vino hay unas 150 variedades de uvas autóctonas plantadas en todo el país, y eso sin contar la infinidad de variedades no identificadas, que son muchas también.

Adriana Fernández

Más datos: en todo el país, hay cerca de 4100 bodegas, entre las más tradicionales y las de diseño más rompedor y futurista; y la Denominación de Origen más antigua de España no es otra que la DOC Rioja. Un dato que incluso el lector más neófito en temas de vino seguro que ya sabía.

La capital del vino y de las bodegas centenarias

Dicho todo esto, es fácil de adivinar que España tiene su propia capital del vino y, como no podía ser de otra manera, está precisamente en el corazón de Rioja, la DO con más fama de todas las que componen el país.

CVUNE, una de las bodegas históricas de Haro. / Istock / @jjfarquitectos

Se trata de una pequeña ciudad de poco más de 12000 habitantes y más de un centenar de bodegas en todo el término municipal, entre las que se encuentran algunas de las más antiguas de España.

De hecho, hay un barrio en el centro de la ciudad que alberga la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo, todo un entramado vitivinícola convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, y miembro de la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) a través de la Ruta del Vino Rioja Alta.

Un lugar con más de un centenar de bodegas, entre las que se encuentran algunas de las más antiguas de España. / Istock

Es el barrio de la Estación, y la ciudad no es otra que Haro, la capital del vino Rioja. Se llama así porque es la zona que rodea la antigua estación de ferrocarril, un complejo levantado en 1892 fruto de la necesidad de ampliación y expansión del vino hacia mercados fuera de Rioja, y de España.

En sus alrededores se instalaron algunas de las bodegas más célebres de la región, entre ellas Muga o CVNE, una bodega que puede presumir de haber sido fundada con una nave diseñada por Eiffel.

El barrio de la estación es el corazón de la ciudad. / Istock

La batalla del vino

Muchos conocen Haro por el vino, sí, pero por la gran fiesta que se organiza a comienzos del verano en un paraje próximo a la ciudad. Se trata de la Batalla del Vino, una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y que se desarrolla en la mañana del 29 de junio el los Riscos de Bilibio, a seis kilómetros de Haro.

Una vez al año se organiza una fiesta del vino declarada de Interés Turístico Nacional. / Istock

Consiste en lanzarse litros y litros (y más litros) de vino tinto hasta quedar completamente teñidos de morado (por eso, ir vestido de blanco es casi obligatorio para que el contraste sea mayor).

En realidad se trata de una romería hacia una ermita levantada en el siglo XVIII, aunque se tiene constancia que el lugar ya era visitado por peregrinos hacia el siglo VI, solo que entonces la juerga no era como la de ahora. Tras la guerra de vino, la gente regresa a Haro y continúa la fiesta ne la plaza de la Paz, el lugar donde deberían terminar todas las batallas.