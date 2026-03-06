El pueblo donde se hace el mejor jamón del mundo es una joya de casas blancas: naturaleza desbordante, un gran patrimonio y siete rutas de senderismo tematizadas
No hace falta ser amante del jamón de calidad para disfrutar de uno de los pueblos más bonitos (y especiales) de España, aunque aquí el paladar experimenta incontables sensaciones.
Dehesas infinitas de encinas y alcornoques dibujan un mosaico verde oscuro sobre las colinas de este pueblo de Andalucía cuya cultura gastronómica se transmite de generación en generación. Con menos de 3.000 habitantes, este término municiapl se encuentra en un extenso paraje natural, pero lo cierto es que la localidad es mundialmente conocida por sus jamones de gran calidad, protegidos por la Denominación de Origen Protegida Jabugo.
Efectivamente, hablamos de Jabugo, un enclave que se integra en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva. El microclima de la localidad, situada a unos 650 metros sobre el nivel del mar, es ideal tanto para la crianza del cerdo ibérico como para la curación del jamón. Los veranos suelen registrar temperaturas máximas entre 25 °C y 30 °C, mientras que en invierno las mínimas rondan los 5 °C. La temperatura media anual no supera los 17 °C y los meses de otoño e invierno se caracterizan por ser frescos y lluviosos, condiciones de lo más adecuadas para el proceso de curación.
La fama internacional de este pueblo llegó gracias a la Jamón Ibérico de Jabugo, considerado por muchos expertos como el máximo exponente del jamón ibérico. Su proceso de elaboración sigue siendo casi ritual: selección de cerdos ibéricos, alimentación basada en bellotas durante la montanera y una curación que puede prolongarse más de tres o cuatro años.
Un repaso a la historia del pueblo con el mejor jamón del mundo
Las raíces de este pueblo son más antiguas de lo que parecen. Se han encontrado asentamientos desde el Paleolítico, y en la cercana Cueva de la Mora apareció un hueso tallado con un ciervo y un rinoceronte extinto que proviene del Neolítico. Tras la Reconquista de Sevilla, la zona fue repoblada por gentes de Galicia, Asturias y León, lo que explica por qué algunas tradiciones, palabras del habla local e incluso recetas de pastelería recuerdan al norte.
Desde hace siglos vive de la industria: fabricación de tabaco, molinos de aceite, materiales de construcción… Pero su joya más preciada aparece documentada ya en tiempos de Cristóbal Colón, y Lope de Vega en el siglo XVI relató cómo se producían los jamones del municipio. No fue hasta el siglo XX cuando llegó el gran salto: desarrollo de bodegas modernas, secaderos y técnicas de curación que, sin perder el método tradicional, lo elevaron a la excelencia.
Qué ver en Jabugo: monumentos, patrimonio y rutas tematizadas
En el centro del pueblo se encuentra la Plaza del Jamón, que rinde homenaje al producto más emblemático de la localidad. Entre los edificios más destacados se puede apreciar la Iglesia de San Miguel Arcángel, templo parroquial dedicado al patrón del pueblo. Según la tradición local, San Miguel “cierra la puerta al verano y abre la del otoño”, ya que las fiestas en su honor se celebran a finales del verano. Durante cinco días, los vecinos participan en celebraciones con música, bailes y actividades festivas.
Otros lugares de interés son la Iglesia de la Santísima Trinidad, la Ermita de San Juan Bautista y la Casa del Tiro Pichón. Este último edificio alberga la sede de la Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jabugo y presenta una arquitectura inspirada en el estilo del arquitecto Aníbal González, autor de la célebre Plaza de España de Sevilla.
Respecto al principal atractivo para los senderitas o familas que vayan con niños, tenemos 'Jabugo de Cuento': un conjunto de siete rutas de senderismo tematizadas pensadas especialmente para recorrer con niños, donde la naturaleza y la imaginación se mezclan para convertir cada paso en parte de una historia. Entre todas las rutas, una de las más populares es la inspirada en el cuento de 'Los tres cerditos', aunque si hay energía suficiente, también están la de David el Gnomo, Pinocho o 'Las ardillas del bosque', entre otras.
Síguele la pista
Lo último