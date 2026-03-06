El pueblo donde se hace el mejor jamón del mundo es una joya de casas blancas: naturaleza desbordante, un gran patrimonio y siete rutas de senderismo tematizadas

Efectivamente, hablamos de Jabugo, un enclave que se integra en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva. El microclima de la localidad, situada a unos 650 metros sobre el nivel del mar, es ideal tanto para la crianza del cerdo ibérico como para la curación del jamón. Los veranos suelen registrar temperaturas máximas entre 25 °C y 30 °C, mientras que en invierno las mínimas rondan los 5 °C. La temperatura media anual no supera los 17 °C y los meses de otoño e invierno se caracterizan por ser frescos y lluviosos, condiciones de lo más adecuadas para el proceso de curación.