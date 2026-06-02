Entramos en el pueblo donde mejor se come de España en verano, conocido como "el templo mundial del salmorejo": conocido como la “Villa Botánica”, tiene un castillo del siglo XIV y una escalera que lleva al cielo

Plato indispensable de la gastronomía española -en particular de la andaluza, y más concretamente de Córdoba-, el salmorejo es uno de esos imprescindibles del verano. Crema servida siempre bien fresquita con tal de apaciguar el calor, para disfrutar de un buen salmorejo no hace falta irse demasiado lejos. Pero a pesar de estar presente en todos los rincones de España, si queremos degustar un auténtico salmorejo cordobés hace falta desplazarse hasta alguna localidad de dicha provincia, evidentemente.

El salmorejo es sinónimo de verano / Istock / Al Gonzalez

Una de estas localidades de Córdoba, donde el salmorejo toma el protagonismo cada año, es el pueblo de Cañete de las Torres. Con una población de casi 3 mil habitantes, el pueblo se ubica a poco más de media hora al este de la ciudad de Córdoba. Lleno de encanto, y conformado por calles bordeadas por casas de fachada blanca, Cañete de las Torres celebra desde 2018 el Festival de las Flores, durante el cual se elabora el salmorejo cordobés más grande del mundo.

Martín Álvarez

Salmorejo por doquier

Conocido con el nombre de “Calles en flor”, el Festival de las Flores de Cañete de las Torres se celebra cada primer fin de semana de mayo y surge de la conexión entre tradición y vanguardia. Durante cuatro días, el pueblo se convierte en un museo al aire libre, donde las calles, plazas y rincones más emblemáticos son el escenario de intervenciones artísticas, talleres, exposiciones y rutas gastronómicas, el eje central de los cuales es la flor.

Además de las auténticas obras de arte elaboradas con flores por floristas y artistas contemporáneos de renombre procedentes de España y otros países, el Festival de las Flores sirve como promoción para los productos de la huerta y el zumo de oliva virgen extra producidos en la villa. Para esto, se lleva a cabo la elaboración de un salmorejo cordobés de récord: el más grande del mundo, con más de 600 kilos de esta delicia culinaria, la elaboración de la cual está dirigida cada año por un chef cañetero. Sobra decir que este salmorejo no destaca solo por la gran cantidad elaborada, sino también por su excelente textura y sabor.

De Cañete al cielo

El pueblo es conocido también con el nombre de “Villa Botánica”, un proyecto basado en la idea de poder recorrer sus calles como si de un jardín botánico se tratara. Con los festivales Calles en flor y Fotosíntesis (festival otoñal nocturno de artes lumínicas y vegetación) como grandes referencias, muchas de las calles del pueblo ya lucen espléndidas con rosales sevillanos, salvia y lavanda, cipreses italianos azules, encinas, olivos y pinos. A parte de la belleza, este cambio convertirá Cañete de las Torres en un pueblo más saludable y habitable -ya que la vegetación limpia la atmósfera e influye en los estados de ánimo-, y un destino de turismo sostenible y saludable.

Todo esto es comprobable ya en el barrio del Huerto del Francés, que desde 2015 ha sido sometido a una rehabilitación integral que lo ha convertido en un lugar de lo más tranquilo. Tras esta recuperación, el blanco y el azul se convirtieron en los colores característicos del barrio; una vez conseguido, sus calles se plagaron de macetas, las cuales le dan un aire a patio cordobés.

Junto a este hermoso barrio, en el corazón de Cañete de las Torres encontrarás el maravilloso castillo. Edificado durante la primera mitad del siglo XIV, esta fortaleza está declarada Bien de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Andaluz. Otro monumento muy digno de ver se encuentra dentro del cementerio municipal, al norte del pueblo: la escultura Escalera al cielo parece unir la tierra con el cielo.