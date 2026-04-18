⁠El pueblo donde mejor se come de Aragón es famoso por su ternasco y su trufa: tiene un casco histórico medieval y restaurantes que han convertido la tradición en alta cocina

Basta sentarse a la mesa en Rubielos de Mora (Teruel) para entender por qué la gastronomía tiene tanto peso aquí. El producto manda, y eso se nota en platos donde el ternasco y la trufa son los grandes protagonistas de este pueblo de la comarca de Gúdar-Javalambre.

Claustro renacentista del antiguo convento carmelita en Rubielos de Mora / Istock / t

Esa base, que podría parecer sencilla, es la que ha ido dando forma a una oferta gastronómica cada vez más cuidada en este rincón de Aragón y de la que puedes disfrutar dándote un gran homenaje en restaurantes que han trabajado sobre la tradición local, afinando técnicas sin perder de vista el origen de los ingredientes.

Adriana Fernández

Un casco histórico reconocido como conjunto histórico-artístico

Pero aunque aquí lleguemos con el objetivo de estudiarnos el menú de arriba a abajo, antes o después de comer no puedes dejar de hacer un recorrido por el casco histórico de Rubielos de Mora.

El municipio conserva una estructura urbana propia de su desarrollo medieval, con calles estrechas y portales de acceso. Uno de los puntos más visibles es la Puerta de San Antonio, una de las entradas históricas a la villa. Desde ahí, el trazado conduce hacia plazas y edificios donde predomina la piedra.

Portal de San Antonio en Rubielos de Mora / Istock / t

Es fácil entender por qué Rubielos de Mora fue reconocido en 1980 como conjunto histórico-artístico, una figura que en España protege núcleos urbanos con valor patrimonial.

Además del paseo por el casco histórico y la comida, aprovecha para recorrer un poco el entorno y acércate a puntos como el embalse de Balagueras.

Las aguas turquesas del embalse de Balagueras en Rubielos de Mora / Istock / ana del castillo

Una vez visto: ¡Vamos a lo importante!

Ternasco de Aragón y trufa negra: dos productos que marcan la cocina

La base de la cocina local en Rubielos de Mora se entiende mejor si nos centramos en el producto. El Ternasco de Aragón cuenta con Indicación Geográfica Protegida (un sello de calidad europeo que protege productos alimenticios y agrícolas) y es uno de los referentes gastronómicos de la comunidad.

Se trata de carne de cordero joven / Istock / 5

Se trata de carne de cordero joven que suele prepararse al horno o a la brasa y está muy presente en la restauración de la zona, más allá de Rubielos.

A esto se suma la trufa negra, un producto especialmente vinculado a la provincia de Teruel, que es uno de los principales territorios productores en España y Europa. Su temporada principal se concentra en invierno, y durante esos meses adquiere un protagonismo mayor en la cocina local.

La trufa negra es de las grandes protagonistas / Istock / 5

Es algo a tener bastante en cuenta, ya que parte del interés gastronómico de este pueblo de apenas 600 vecinos depende del momento del año. Es decir, la cocina sigue teniendo base en el producto local, pero el protagonista cambia según la temporada.

Restaurantes que han evolucionado desde la tradición

Lo ideal sería que pudieras probarlos todos, combinando varios restaurantes en un mismo día o en una escapada de fin de semana, pero lo tendrás difícil para decantarte solo por uno si tu visita es corta.

La ruta puede empezar en el propio casco histórico de Rubielos. El Portal del Carmen, reconocido con un Solete de la Guía Repsol, es una buena opción para probar esos platos de los que hablábamos. Se trata de un antiguo convento de los Carmelitas Descalzos donde, en verano, se disfruta de la comida en el claustro.

Otra opción es el restaurante Ángela Torres, conocido por su reinterpretación de la cocina tradicional aragonesa. Su especialidad es la paletilla de Ternasco de Aragón asada al estilo tradicional, asada en su jugo con patatas panaderas y cebollas caramelizadas. Se nos hace la boca agua...

A pocos minutos, sin salir del municipio, Hotel Restaurante Los Leones permite continuar con una cocina más clásica. Aquí encajan bien recetas tradicionales como el ternasco al horno o guisos de cuchara (ideal si la visita es en meses más fríos).

La ruta se puede completar desplazándose hasta Mora de Rubielos, a unos 10 minutos en coche. En El Rinconcico, el enfoque es algo más actual y las carnes a la brasa suelen ser una apuesta segura.