El pueblo donde mejor se come en Galicia es, todavía, un completo desconocido: marisco, hórreos frente al mar y un litoral lleno de leyendas

Hablar de Combarro es hablar de marisco, aquí se come de lujo porque siempre ha sido así. Y eso es todo un privilegio. Si me permitís una recomendación O Bocoi es uno de esos sitios que nunca fallan, ahí podrás disfrutar de cocina gallega clásica, marisco cuando la ría lo permite y platos reconocibles, bien hechos y con mucho sabor. Para algo más pequeño y tranquilo, A Codia apuesta por una carta más corta y guisos marineros de los que apetecen un día lluvioso gallego. Y si apetece comer mirando al mar, Chill Out es perfecto para raciones sencillas, pescado a la plancha y una comida sin complicaciones, con la ría delante.