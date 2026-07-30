Lo siento Jerez de los Caballeros, el pueblo donde mejor se come de Extremadura es "la capital del jamón": dehesas, secaderos y hasta un museo dedicado al ibérico
El museo dedicado al ibérico lleva más de una década abierto y la feria del jamón cumple ya treinta y cuatro ediciones. En Monesterio el cerdo manda desde mucho antes de que llegara el turismo.
La N-630 cruza kilómetros de dehesa antes de llegar a Monesterio, con cerdos ibéricos sueltos entre encinas y alcornoques, comiendo bellota desde hace generaciones. Para cuando aparece el cartel del pueblo, el viajero ya ha visto de dónde sale lo que después se cuelga en los secaderos durante años.
Monesterio, en el extremo sur de Badajoz, comarca de Tentudía, tiene 4.245 habitantes según el último padrón. El ibérico sostiene su economía desde hace generaciones, y lo demuestra con algo que casi ningún pueblo de su tamaño tiene: un museo entero dedicado a un solo producto.
Orden del Temple a la calzada romana
La fundación de Monesterio se atribuye a los templarios, un origen que se repite en media Extremadura pero que aquí tuvo una consecuencia concreta: el pueblo quedó plantado sobre la Vía de la Plata, la calzada romana entre Mérida y Sevilla. Por ahí pasaban comerciantes, ganado y peregrinos, convirtiendo a Monesterio en parada obligada.
Alrededor, la dehesa hizo el resto. Alcornoques y encinares son el hábitat donde el cerdo ibérico se alimenta de bellota en libertad, y esa combinación marcó el ritmo del pueblo: matanzas familiares, secaderos heredados, ferias de ganado que con el tiempo derivaron en el actual Día del Jamón de Monesterio, que en 2025 celebró su trigésima cuarta edición cada primer sábado de septiembre.
El Museo del Jamón Ibérico abrió el 5 de septiembre de 2012 en el Paseo de Extremadura, 314, junto a la oficina de turismo, financiado por el Ministerio de Cultura, Caja Badajoz, Caja de Extremadura y el Ayuntamiento.
Horario y precio
La entrada es gratuita, y el horario habitual de martes a sábado, 10:00-14:00 y 17:00-19:00 (verano, 18:00-20:00), domingos y festivos 10:00-14:00, y cierra los lunes.
La planta alta se reparte en cuatro salas: la dehesa recreada, la matanza tradicional e industrial, una sala para el jamón de bellota y otra con la historia del pueblo contada a través del producto. Abajo está la sala "Ofreciendo Calidad", dedicada a las empresas locales, y un Aula Didáctica para los más pequeños.
Además, a pocos metros, en la Plaza del Pueblo, el Centro de Interpretación de la Vía de la Plata explica el papel de la calzada romana en toda la comarca.
De la dehesa a la mesa, en un día
Monesterio queda a hora y cuarto de Sevilla y hora y media de Badajoz por la N-630 y la A-66, y se recorre a pie en una mañana. El resto del día se completa con el entorno: a media hora, Fuentes de León y su Monumento Natural de las Cuevas, cuevas neolíticas poco conocidas fuera de la zona; también el Monasterio de Tentudía, que da nombre a la comarca, y el castillo de Montemolín, sobre una fortaleza almohade.
Para la parte gastronómica, la tienda-secadero Jamón de Monesterio combina visitas guiadas al museo, la bodega de curación y una clase de corte de jamón con cata final, y tiene tienda física en el pueblo. Un matiz importante: no todo el jamón de Monesterio es de bellota. El de bellota exige alimentación con bellota durante la montanera y es el que da fama al municipio; el ibérico de cebo o cebo de campo, también producido aquí, es otra categoría, de calidad y precio distintos.
Por las calles del pueblo hay cuarenta y cuatro esculturas de cerdos pintadas por artistas extremeños, el Iberian Pork Parade, exposición urbana permanente. En Monesterio hasta las esculturas llevan jamón dentro.
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