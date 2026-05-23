Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como “el paraíso del pan”: tiene hornos tradicionales, una pieza gastronómica con nombre propio, Camino de Santiago y un monasterio monumental conocido como el Escorial gallego
El pan de Cea, elaborado todavía en hornos tradicionales, ha convertido a este municipio de Ourense en uno de los nombres imprescindibles de la gastronomía gallega.
¿Quién no adora el olor al entrar a cualquier panadería? Pues ahora imagina ese olor inundando todo un pueblo en el que las calles se llenan del humo de los hornos y del aroma del pan recién hecho. Suena irresistible, ¿verdad? Pues eso es una realidad en San Cristovo de Cea, un pequeño municipio de Ourense donde la tradición ligada al pan lleva siglos marcando su vida cotidiana.
Aquí el pan forma parte de la identidad local hasta el punto de que el conocido como pan de Cea cuenta con Indicación Geográfica Protegida (IGP) propia y se ha convertido en uno de los productos gastronómicos más reconocibles de Galicia. Todo ello en un pueblo de apenas 2.000 vecinos atravesado además por el Camino de Santiago y situado muy cerca del monumental Mosteiro de Oseira.
Un pueblo donde el pan sigue haciéndose en hornos de leña
La historia de San Cristovo de Cea (en castellano, San Cristóbal de Cea) está completamente ligada a este pan fácil de reconocer por su forma alargada, la corteza gruesa y una miga compacta y húmeda.
El llamado pan de Cea tiene siglos de tradición y todavía hoy sigue elaborándose en hornos tradicionales de piedra y leña siguiendo métodos bastante similares a los de hace generaciones. Pero no vale hacerlo de cualquier forma por mucho que haya pasado el tiempo. Hay normas bastante estrictas vinculadas a la IGP Pan de Cea para elaborarlo. Solo determinados obradores autorizados pueden producirlo bajo esa denominación y la receta tradicional exige ingredientes muy concretos, largos tiempos de fermentación y cocción directa en horno de leña.
Además de tradición, el pan continúa formando parte importante de la economía local y es el sustento de muchas familias, desde los panaderos locales y las empresas asociadas (como las de producción de ingredientes, distribución y venta).
El pan es claramente una de las cosas que más llaman la atención al visitar el municipio y tal es su fama que incluso hay un evento creado para ello, la Fiesta de la Exaltación del Pan de Cea, celebrada cada año el primer domingo de julio.
Pero aunque el gran símbolo sea el pan, la cocina local mantiene una relación bastante amplia con el interior rural gallego por la cercanía de explotaciones ganaderas y pequeñas producciones rurales. En bares y restaurantes del municipio encontrarás con frecuencia platos tradicionales vinculados a la matanza, carnes gallegas, embutidos, quesos y recetas contundentes muy típicas de la provincia.
No todo es comer: el Mosteiro de Oseira es parada obligada
A pocos kilómetros de San Cristovo de Cea aparece el impresionante Mosteiro de Oseira, uno de los conjuntos monásticos más importantes de Galicia. Fundado en el siglo XII y vinculado a la orden del Císter, el monasterio llegó a tener mucho poder económico y religioso durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna.
El complejo destaca por sus enormes dimensiones, la mezcla de estilos arquitectónicos y algunos espacios como la iglesia abacial, el claustro de los pináculos o la monumental sala capitular. Precisamente por su monumentalidad terminó ganándose el apodo de “el Escorial gallego”.
El Camino de Santiago atraviesa el municipio ourensano
No podemos olvidarnos de otro de los elementos importantes de San Cristovo de Cea y es su relación histórica con el Camino de Santiago. Forma parte del Camino Sanabrés, una de las rutas jacobeas que atraviesan el interior gallego antes de llegar a Santiago de Compostela y por eso es habitual ver peregrinos cruzando el pueblo durante buena parte del año.
Pero no solo peregrinos: ¡Peregrinos con un pan debajo del brazo! La tradición panadera de Cea estuvo históricamente relacionada también con ese tránsito constante de viajeros y el pan ganó fama precisamente por aguantar varios días en buen estado, algo especialmente útil para quienes recorrían largas distancias a pie.
Por ello, muchos peregrinos aprovechan el paso por la localidad (el propio trazado jacobeo atraviesa calles donde funcionan algunos hornos conocidos) para comprar una pieza de pan de Cea antes de continuar su camino hacia Santiago.
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