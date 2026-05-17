Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como "la catedral del ibérico": tiene un castillo medieval y una sierra de cuento llena de dehesas

En Cumbres Mayores, en el extremo norte de Huelva, hay jamones colgados en tiendas, en bares y en secaderos. Pero no están ahí esperándote como visitante. Aquí el jamón lleva formando parte de la vida diaria del pueblo desde hace generaciones y nada tiene que ver con el turismo. Los secaderos son parte del paisaje urbano, las tiendas especializadas ocupan buena parte del centro y las carreteras de alrededor atraviesan kilómetros de dehesa donde sigue criándose el cerdo ibérico.

Vista panorámica desde el castillo de Cumbres Mayores / Wikimedia Commons / Rodelar

La localidad, vinculada a la producción de ibérico dentro de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se encuentra entre carreteras rodeadas de encinas y dehesas. Aunque mucha gente llega buscando gastronomía (aquí el jamón ibérico aparece prácticamente en todas las mesas), el pueblo conserva además un castillo medieval bastante desconocido y una sierra que cambia completamente la imagen más típica de Andalucía.

Adriana Fernández

Un pueblo donde el ibérico forma parte de la vida diaria

Pese a que pueda parecer únicamente un reclamo turístico, en Cumbres Mayores la industria del ibérico forma parte de la economía local y también de la imagen cotidiana del pueblo. Los secaderos aparecen integrados dentro del casco urbano y buena parte de los negocios giran alrededor de la producción y venta de jamones, paletas y embutidos.

Los jamones forman parte de la identidad del pueblo / Istock / Iakov Filimonov

La tradición tiene además bastante peso histórico, ya que toda esta zona de la sierra onubense lleva siglos ligada a la cría del cerdo ibérico aprovechando el ecosistema de dehesa, especialmente durante la montanera, el periodo en el que los animales se alimentan principalmente de bellotas.

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche conserva uno de los paisajes de dehesa más importantes de la península ibérica. Encinas, alcornoques y pequeñas explotaciones ganaderas forman un ecosistema muy ligado históricamente a la producción del ibérico.

Ese paisaje de encinas dispersas sigue dominando buena parte del entorno de Cumbres Mayores y cuando te acercas desde la carretera puedes ver grandes extensiones abiertas donde pastan cerdos ibéricos prácticamente durante todo el año.

Durante otoño e invierno, además, toda la comarca gana bastante movimiento por la temporada vinculada a la matanza y al ibérico. Muchos viajeros recorren distintos municipios de la sierra buscando secaderos, tiendas especializadas o restaurantes donde probar productos elaborados en la propia zona.

Dehesa de la Sierra de Aracena / Istock / Jose Arcos Aguilar

Y aunque el jamón es el gran símbolo gastronómico local, la cocina de Cumbres Mayores va bastante más allá. En muchos bares y restaurantes puedes encontrar platos muy ligados a la tradición serrana andaluza como carnes ibéricas a la brasa, chacinas artesanales, guisos contundentes y recetas que hace mucho tiempo se crearon por el aprovechamiento ganadero.

También es habitual encontrar productos elaborados directamente en pequeños secaderos familiares o empresas locales que siguen trabajando con métodos bastante tradicionales.

El castillo medieval que domina el pueblo desde hace más de siete siglos

Muralla del castillo de Cumbres Mayores (Huelva, España) / Wikimedia Commons / Rodelar

Ha quedado claro que la gastronomía concentra buena parte de la atención, pero Cumbres Mayores presume también de contar con uno de los castillos más reconocibles de la sierra de Huelva. Desde los alrededores del castillo tienes vistas bastante amplias sobre el paisaje serrano que rodea la localidad.

El Castillo de Sancho IV fue construido a finales del siglo XIII durante el reinado de Sancho IV dentro del sistema defensivo levantado en esta zona fronteriza entre los antiguos territorios cristianos y musulmanes.

Un punto a favor de la localidad, y a diferencia de otros municipios mucho más transformados por el turismo, es que aquí el casco urbano mantiene todavía una relación bastante natural con el entorno ganadero y rural de la sierra, además de que el ambiente sigue siendo bastante tranquilo.