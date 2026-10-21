El pueblo donde mejor se come de España, según el chef José Andrés, está frente a uno de los humedales más importantes de Europa: "No se come en ningún lugar mejor, y no sólo por el producto, sino por las historias que hay detrás"

En una localidad gaditana, donde el Guadalquivir se encuentra con el Atlántico frente al Parque Nacional de Doñana, la gastronomía forma parte de la identidad del lugar. Los langostinos, el pescado fresco y la manzanilla protagonizan una cocina ligada al mar y a una tradición que ha pasado de generación en generación. No es de extrañar que el chef José Andrés, uno de los grandes embajadores internacionales de la gastronomía española, haya reivindicado la provincia de Cádiz como uno de sus lugares favoritos para comer.

El pintoresco pueblo gaditano de Sanlúcar de Barrameda / iStock / Simon Dodds

El chef José Andrés se rinde a los productos gaditanos

Durante la entrega del reconocimiento de 'Gaditano de adopción', el cocinero asturiano no dudó en elogir la cocina de la provincia con una declaración rotunda: "No se come en ningún lado como en Cádiz. No se come en ningún lugar mejor, y no sólo por el producto, sino por las historias que hay detrás", dijo en declaraciones recogidas por La Voz de Cádiz. Entre sus debilidades mencionó los langostinos de Sanlúcar de Barrameda, una de las grandes señas de la localidad: "La de langostinos de Sanlúcar que me he tenido que comer para merecer esto", dijo en referencia al galardón recibido.

Adriana Fernández

Fue capital de la gastronomía en 2022. El chef grabó su paso por Casa Balbino para el rodaje de Chef's Table, con más de 50 minutos de metraje dedicados a su trayectoria, y su cariño declarado por platos como las tortillitas de camarones, los langostinos de Sanlúcar, las coquinas y el pescaíto frito que definen la mesa local. Sus palabras y actos mencionados reflejan una relación especial con esta tierra. El barrio marinero de Bajo de Guía es uno de los mejores lugares para sentarse a la buena mesa. Pero Sanlúcar ofrece mucho más: declarada Conjunto Histórico-Artístico, conserva un casco antiguo lleno de palacios e iglesias con encanto.

Langostinos frescos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) / Istock / Juan Carlos Juarez Jaramillo

Un Nuevo Mundo frente a uno de los humedales más importantes de Europa

En la desembocadura del Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda reúne hoy cerca de 70.000 habitantes. Su papel como puerto fluvial fue, durante siglos, la puerta marítima de Sevilla hacia el Atlántico, y desde su puerto zarpó en 1519 la expedición de Magallanes y Elcano que culminaría, tres años después, en la primera vuelta al mundo. Frente por frente, el Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio Mundial, tiene 54.252 hectáreas y es hogar de más de 400 especies de aves.

El parque natural de Doñana frente a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) / Istock / Sloot

Patrimonio histórico: palacios, calles emblemáticas y un castillo gótico

Esa posición estratégica dejó en la ciudad un patrimonio monumental considerable, que se puede visitar desde el Barrio Alto. Allí destaca el Castillo de Santiago, una fortaleza gótica tardía del siglo XV vinculada a la Casa de Medina Sidonia. Sus muros recuerdan la importancia política que alcanzó la ciudad durante la Edad Media. Hoy alberga, entre otras salas, un museo del traje y un museo del mapa, y está catalogado como Bien de Interés Cultural.

El castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) / Istock / Lux Blue

Muy cerca se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la O, con su destacada portada mudéjar, con artesonado de madera y declarada Bien de Interés Cultural en 1931. También merece una parada el Palacio Ducal de Medina Sidonia, que conserva el recuerdo del poder de una de las familias nobiliarias más influyentes de Andalucía. ¡Pero todavía hay más! El Palacio de Orleans y Borbón, construido en el siglo XIX para los Duques de Montpensier, es hoy sede del Ayuntamiento.

La iglesia mayor de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) / Istock / juanorihuela

Al bajar hacia el Barrio Bajo aparecen otros rincones con historia, como las Covachas, una singular muestra del gótico civil, y el convento de Santo Domingo. Aun así, la escapada debe continuar junto al mar. Las playas de La Calzada y Las Piletas son conocidas por las carreras de caballos que se celebran sobre la arena durante el verano, una tradición del siglo XIX que se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos de la localidad. De hecho, fueron declaradas de Interés Turístico Internacional.

Y ahora la preguntas es... ¿Te perderías por su cultura, sus tradiciones y sus platos?