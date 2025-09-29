El pueblo donde mejor se come de España según Carme Ruscalleda, la mujer con más estrellas Michelin de la historia

El Maresme es esa extensa franja de litoral privilegiada de la provincia de Barcelona, situada entre Lloret de Mar y Badalona, que se extiende desde los pueblos abiertos al mar hasta los del interior o los de arriba, como se conoce a los núcleos de la montaña que se formaban en la parte alta de las colinas para protegerse de los ataques pirata. Aunque la distancia hasta la playa es de menos de diez kilómetros.