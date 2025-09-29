El pueblo donde mejor se come de España según Carme Ruscalleda, la mujer con más estrellas Michelin de la historia
Está en Cataluña, en una zona privilegiada entre el mar y la montaña.
Hay un lugar junto a la costa catalana que esconde el pueblo en el que mejor se come de España. Y no se nos ocurre una excusa mejor para ir a conocer este rincón situado entre la montaña y el mar, justo antes de entrar en las aguas de la Costa Brava.
Se trata de un destino discreto en popularidad, pero muy rico en historia y patrimonio. Y ha sido puesto en el mapa, como quien revela un secreto a voces, por la gran Carme Ruscalleda, la mejor chef de todos los tiempos: solo ella consiguió sumar siete estrellas, convirtiéndose en la mujer con más Estrellas Michelin de la historia.
Está en la comarca del Maresme, a solo diez minutos en coche del que fuera el origen de todo el imperio de Ruscalleda, el restaurante Sant Pau, en San Pol de Mar (donde permaneció abierto 30 años, desde 1988 hasta 2018).
Entre el mar y la montaña, junto a la Costa Brava
El Maresme es esa extensa franja de litoral privilegiada de la provincia de Barcelona, situada entre Lloret de Mar y Badalona, que se extiende desde los pueblos abiertos al mar hasta los del interior o los de arriba, como se conoce a los núcleos de la montaña que se formaban en la parte alta de las colinas para protegerse de los ataques pirata. Aunque la distancia hasta la playa es de menos de diez kilómetros.
Y es ahí donde está Arenys de Munt, a solo 45 kilómetros de distancia de Barcelona y apenas diez desde Mataró. Una encantadora villa fundada en los albores del siglo IX y que tiene en su riera uno de sus principales señas de identidad: una bonita rambla natural flanqueada de grandes plátanos, y prácticamente la única riera urbana de la comarca que conserva su suelo arenoso atravesando la ciudad.
El entorno natural es más que privilegiado, entre el parque del Montnegre y el Corredor del Maresme, un paraíso para senderistas y aficionados a la bicicleta. Aunque es en sus calles donde Arenys de Munt conserva toda su esencia, un pueblo que ha sabido mantener sus tradiciones casi intactas a pesar de los años.
Qué ver en este bonito pueblo del Maresme
Uno de los grandes protagonistas del patrimonio de Arenys de Munt es el castillo Can Jalpí, rodeado de bosque y a los pies de un lago espectacular. Lo curioso es que no se trata de una fortaleza original, sino de una antigua masía a la que se le adosó una torre defensiva en el siglo XVI. A finales del siglo XIX la vivienda fue transformada en castillo tal y como se conoce hoy.
Originariamente, este castillo era una masía de planta rectangular, con una torre de defensa adosada en 1561. No fue hasta 1895 cuando la vivienda fue reformada y transformada en el castillo que conocemos hoy, bajo la propiedad de una familia adinerada de la alta burguesía catalana.
Los que sí son originales son la iglesia de San Martín, de un acentuado estilo Gótico tardío y elementos renacentistas, o la masía Can Borrell, ambas del siglo XVI; las ermitas del Remei y Santa Cecilia, o la Escuela San Martí, una obra posmodernista que sobresale por motivos propios.
Dónde está el mejor restaurante de España, según Carme Ruscalleda
La privilegiada situación geográfica de Arenys de Munt, entre el mar y la montaña, hace que su cocina sea como la combinación perfecta entre los productos de mar y montaña. Pero hay uno que sobresale por encima de todos, y es una fruta: la cereza d’en Roca, base de muchos platos locales.
Esta es tierra de proximidad y temporada, y si hay un restaurante que resuma mejor que ninguno esta filosofía en su cocina es Collsacreu, un referente de la cocina catalana del Maresme desde hace más de 60 años. Si para Ruscalleda este es el restaurante donde mejor se come de España, habrá que ir a probar antes de que se llene.
