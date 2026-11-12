El pueblo con el mejor clima de Europa es un desconocido de la Costa del Sol: 18 grados todo el año, un yacimiento romano y una Fiesta de Interés Turístico Nacional

Cuando llega el invierno, muchos viajeros salen en busca de los paisajes propios de la temporada: pueblos cubiertos de nieve, enclaves del norte de Europa para ver auroras boreales, y todo aquello que rodea el espíritu navideño, con mercadillos y calles iluminadas que rezuman el color de la época. Pero no siempre llueve a gusto de todos, y muchos buscan justo lo contrario, hacer las maletas y buscar el último rayo de sol que quede en la península antes de que se acabe el año.

Faro de Torrox en Torrox Costa en Málaga Costa del Sol en Andalucía de España / Istock / TONO BALAGUER

Tranquilos, estamos de suerte, y para ese segundo grupo las mejores noticias esperan en la Axarquía, la comarca del este de Málaga. Torrox es conocido como el pueblo con el mejor clima de Europa, y a solo 45 kilómetros de la capital ofrece temperaturas medias de 18 grados a lo largo de todo el año, con inviernos suaves que hacen de la temporada de fiestas un clima, quizá, más amable.

Adriana Fernández

La razón de sus temperaturas

El título no viene solo, es producto de un estudio meteorológico que comparó este pueblo con otras 21 ciudades de la costa mediterránea, con datos que revelan que, mientras en verano las máximas rara vez pasan de 31,8 grados, en invierno las mínimas casi nunca bajan de 3,7, un fenómeno al que se le suman las 2.900 horas de sol al año que registra este municipio donde la lluvia apenas se atisba.

Las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. / Istock

La explicación está en el relieve. Detrás del pueblo se levantan las sierras de Tejeda y Almijara, que hacen de pantalla frente a los vientos fríos del norte. Por su parte, en el frente contrario, espera el Mediterráneo, que suaviza las temperaturas tanto en invierno como en verano, consiguiendo, no solo un entorno agradable, sino además propicio para el cultivo de productos como el aguacate, la chirimoya, el mango y los nísperos, frutas tropicales que en muy pocos lugares de Europa crecen al aire libre. Quizá por eso también el padrón sume en esta pequeña región hasta 22.000 vecinos, con alrededor de un 37% de extranjeros en muchos casos del norte de Europa que, atraídos por el clima, han decidido quedarse.

Atardecer en Torrox Costa, Andalucía / Istock

Qué ver en Torrox mientras se disfruta del sol

Ahora, el tiempo es solo una excusa, y Torrox es mucho más que disfrutar del buen tiempo. La parte más antigua de la localidad se encuentra a unos kilómetros del mar, encaramada sobre una ladera, dibujada por calles estrechas y casas de un blanco encalado que conservan el trazado de la época andalusí. De aquellos siglos se registran algunos nombres importantes, como el príncipe omeya Abderramán I, instalado en esta región en torno al año 755; Abderramán III y su castillo en el 914, e incluso, dicen Almanzor, el caudillo que dominó Al-Ándalus a finales del siglo X, y a quien se le ha dedicado una plaza en el corazón del pueblo.

Arco árabe en monumento en Torrox Costa / Istock

La visita sigue con las piezas de arquitectura religiosa que recorre la ciudad. En el centro, la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación se levanta sobre una antigua mezquita, restaurada en el siglo XVII en estilo barroco; a pocos pasos se levanta el convento de Nuestra Señora de las Nieves, de estilo mudéjar, que un grupo de frailes fundó en el siglo XVI y donde se venera a la patrona; y por último, la ermita de San Roque, también del XVI, acompañada de algunas casas señoriales, como la de la Hoya, de la familia Medina-Sevilla, o la Casa de la Inquisición, con tres plantas y un patio interior.

Ahora sí, nos dirigimos a la cosa, junto a la desembocadura del río, donde espera un antiguo faro de mediados del siglo XIX que hoy recoge el centro de interpretación del yacimiento romano de Caviclum, junto a sus restos, uno de los enclaves costeros más relevantes de la época romana en la provincia de Málaga. A raíz de diversas investigaciones, se ha concluido que, alrededor del siglo I -y habitado hasta comienzos del siglo VIII-, esta zona conformó originalmente una antigua factoría de salación de pescado, y se elaboraba garum, la salsa fermentada que se vendía por todo el Imperio. Asimismo, se han encontrado restos de una villa con termas, varios hornos de cerámica y una necrópolis.

Factoría de garum. Conjunto arqueológico El Faro / Wikicommons / PePeEfe

Playas, migas y otras curiosidades

En Torrox Costa, el municipio reúne un total de nueve kilómetros de playas, como la de Ferrara, con bandera azul, o las de El Morche, El Peñoncillo y Calaceite. Aunque siendo sinceros, por mucho que haga buen tiempo quizá un baño sea demasiado atrevido, por eso se aprovechan sobre todo para pasear junto al mar o comer en una terraza al sol en pleno diciembre, algo difícil de encontrar en esas fechas en buena parte de España.

Faro de Torrox / Istock / TONO BALAGUER

Y aprovechando una pausa a medio día, no dudes en sentarte en la terraza más cercana para probar el plato más identificativo de Torrox, las migas. Hechas con pan desmenuzado y frito con ajo y aceite de oliva, aquí se acompañan de sardinas o arenques, y no son nada menor: el pueblo les dedica una fiesta desde 1980, el Día de las Migas, que se celebra el último domingo antes de Navidad y tal es el valor de esta tradición que esta ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Este año se celebra el domingo 20 de diciembre.