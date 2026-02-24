El pueblo medieval de Teruel considerado uno de los más bonitos del mundo: está coronado por un castillo y es perfecto para Semana Santa

Si Albarracín es uno de los pueblos más bonitos de España es por algo. Es como un viaje al pasado medieval, y revivirlo a través de lugares como el Palacio Episcopal, la casa de la Julianeta, la calle Azagra, la Torre Blanca (esa atalaya situada en el extremo sur del pueblo) o la Torre del Andador, levantada en la parte más alta del recinto defensivo de las murallas de Albarracín.