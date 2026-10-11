El pueblo medieval de Tarragona que esconde el bosque de setas más codiciado de España: más de 700 especies de hongos, rutas entre pinares y un bosque pintado
Una ruta circular de tres kilómetros te permite adentrarte en el bosque de Castellfollit y descubrir sus pinturas micológicas.
En las montañas de Prades, a pocos kilómetros del monasterio de Poblet, Vimbodí guarda un bosque muy particular. Es el de Castellfollit y reúne más de 700 especies de hongos. También cuenta con un itinerario micológico en el que algunas setas aparecen pintadas sobre los troncos. ¡Ven a descubrirlo!
La ruta atraviesa pinares y otros bosques del Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet, en el interior de Tarragona. Pero cuando más sentido tiene acercarse hasta aquí, aunque el paseo y sus curiosas pinturas pueden disfrutarse durante todo el año, es en otoño, cuando aparecen los hongos.
Vimbodí se encuentra en la Cuenca de Barberá, en la vertiente norte de las montañas de Prades. La primera referencia documental al pueblo data de 1079 y en 1151 recibió su carta de población de manos de Ramon Berenguer IV. Con la construcción del monasterio, Vimbodí pasó a formar parte de los dominios de la abadía cisterciense.
Hoy Vimbodí i Poblet es un municipio de calles estrechas, campos y bosques. Cuando decimos calles estrechas no es una manera de hablar: entre sus rincones destaca el Carrer de les Abraçades, que en algunos puntos apenas alcanza los 94 centímetros de anchura.
Aunque vengas para descubrir el bosque, no puedes irte de aquí sin pasar por el monasterio de Poblet. La abadía cisterciense forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es uno de los grandes conjuntos medievales de Cataluña.
El bosque donde crecen más de 700 especies
El bosque de Castellfollit es el gran reclamo para los aficionados a la micología. Se encuentra dentro del Paraje Natural de Poblet y cuenta con una enorme variedad de hongos, con más de 700 especies registradas.
El paisaje está lleno de pinares, aunque también aparecen robles, encinas, avellanos, acebos, arces y otras especies. El recorrido atraviesa además un pinar centenario de pino salgareño y pino silvestre incluido en el catálogo de bosques singulares de Cataluña. Y, muy importante: ¡Cuidado! Porque no todas las especies que pueden encontrarse son comestibles.
La parte más curiosa de la visita llega en el llamado Bosque Pintado de Poblet, que tiene diferentes setas representadas sobre los troncos de los árboles. Las pinturas son obra del artista Genís Collel y están colocadas de tal manera que algunas solo se distinguen bien desde un punto concreto. Tienes que buscar el ángulo adecuado para que la figura aparezca sobre la corteza.
La ruta micológica más corta y fácil de Castellfollit tiene tres kilómetros y es circular. Parte de la Casa Forestal de Castellfollit y requiere alrededor de una hora y cuarto. Existe también una versión más larga y de dificultad moderada si quieres prolongar el paseo. Ambas pasan por el recorrido de las setas pintadas.
- Parece un escenario de una película de Berlanga, pero es la isla habitada más pequeña de España: en una Reserva Natural Marina y con un casco antiguo amurallado
- El último habitante de un pueblo de León, Sergio, sobre lo que pasa en la España vaciada: “Antes en verano la gente venía y se quedaba 15 días o un mes, pero cada vez vienen menos”
- Buscan voluntarios para vivir gratis en granjas ecológicas de media España: ofrecen casa y comida a cambio de echar una mano en la huerta unas horas al día
- Entramos en el pueblo abandonado más bonito de España: tiene una muralla medieval y un conserva un castillo con mazmorras
- Todos van a Cataluña por Gaudí, pero pocos saben que su construcción más colorida mira al Cantábrico: funcionó como manifiesto de su pensamiento arquitectónico y hoy se considera una joya del Modernismo
- La Vía Verde elegida dos veces la mejor de Europa está en España: recorre 36 kilómetros con 30 túneles 4 viaductos y buitres sobre un peñón
- Se llama el 'Beverly Hills gallego' y es donde pasa el otoño la élite de Galicia: pazos frente a la ría, un templo medieval del siglo X y el arenal urbano más famoso de Galicia
- La ruta de senderismo perfecta para un día: 12 kilómetros por una garganta de aguas turquesas y pasarelas colgadas de la roca