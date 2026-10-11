El pueblo medieval de Tarragona que esconde el bosque de setas más codiciado de España: más de 700 especies de hongos, rutas entre pinares y un bosque pintado

En las montañas de Prades, a pocos kilómetros del monasterio de Poblet, Vimbodí guarda un bosque muy particular. Es el de Castellfollit y reúne más de 700 especies de hongos. También cuenta con un itinerario micológico en el que algunas setas aparecen pintadas sobre los troncos. ¡Ven a descubrirlo!

Paisaje de las montañas de Prades / Istock / Zaizev

La ruta atraviesa pinares y otros bosques del Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet, en el interior de Tarragona. Pero cuando más sentido tiene acercarse hasta aquí, aunque el paseo y sus curiosas pinturas pueden disfrutarse durante todo el año, es en otoño, cuando aparecen los hongos.

Adriana Fernández

Vimbodí se encuentra en la Cuenca de Barberá, en la vertiente norte de las montañas de Prades. La primera referencia documental al pueblo data de 1079 y en 1151 recibió su carta de población de manos de Ramon Berenguer IV. Con la construcción del monasterio, Vimbodí pasó a formar parte de los dominios de la abadía cisterciense.

Monasterio de Poblet, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. / Istock / Monica Planellas

Hoy Vimbodí i Poblet es un municipio de calles estrechas, campos y bosques. Cuando decimos calles estrechas no es una manera de hablar: entre sus rincones destaca el Carrer de les Abraçades, que en algunos puntos apenas alcanza los 94 centímetros de anchura.

Aunque vengas para descubrir el bosque, no puedes irte de aquí sin pasar por el monasterio de Poblet. La abadía cisterciense forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es uno de los grandes conjuntos medievales de Cataluña.

Real Abadía de Santa Maria de Poblet, Tarragona / Jordi de Rueda

El bosque donde crecen más de 700 especies

El bosque de Castellfollit es el gran reclamo para los aficionados a la micología. Se encuentra dentro del Paraje Natural de Poblet y cuenta con una enorme variedad de hongos, con más de 700 especies registradas.

Recolección de setas / Istock

El paisaje está lleno de pinares, aunque también aparecen robles, encinas, avellanos, acebos, arces y otras especies. El recorrido atraviesa además un pinar centenario de pino salgareño y pino silvestre incluido en el catálogo de bosques singulares de Cataluña. Y, muy importante: ¡Cuidado! Porque no todas las especies que pueden encontrarse son comestibles.

La parte más curiosa de la visita llega en el llamado Bosque Pintado de Poblet, que tiene diferentes setas representadas sobre los troncos de los árboles. Las pinturas son obra del artista Genís Collel y están colocadas de tal manera que algunas solo se distinguen bien desde un punto concreto. Tienes que buscar el ángulo adecuado para que la figura aparezca sobre la corteza.

La ruta micológica más corta y fácil de Castellfollit tiene tres kilómetros y es circular. Parte de la Casa Forestal de Castellfollit y requiere alrededor de una hora y cuarto. Existe también una versión más larga y de dificultad moderada si quieres prolongar el paseo. Ambas pasan por el recorrido de las setas pintadas.