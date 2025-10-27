El pueblo medieval de Tarragona que esconde el bosque de setas más codiciado de España: dicen que se pueden encontrar más de 700 especies de hongos
Por si fuera poco, esconde una joya de la arquitectura cisterciense: el primer prototipo de abadía levantada en España.
Ir a buscar setas es uno de los planes más apetecibles cuando llega el otoño, y en España hay bosques que son una auténtica locura para los amantes del turismo micológico. Si a eso le añades la posibilidad de visitar una maravilla de la arquitectura medieval que todavía sigue en pie, el plan se convierte en algo redondo.
Ponemos rumbo a Tarragona, a la cuenca de Barberá, muy cerca de las montañas de Prades y muy cerca del Parque Natural de la Sierra de Montsant. Porque ahí, a solo media hora en coche de la capital, se encuentra uno de los mejores bosques para ir a buscar setas.
Los expertos dicen que en el bosque de Castellfollit se pueden localizar más de 700 especies diferentes de hongos, por supuesto no todas comestibles. Y las más conocidas son los níscalos, una de las estrellas de la gastronomía de otoño en toda la península, junto a la oronja o la negrilla.
El secreto que esconde el mejor bosque de setas de España
Lo curioso es que dentro de este entorno natural tan codiciado por los amantes de la micología se esconde un ‘bosque pintado’. Se trata de una intervención que quiere recordar al fantástico Bosque de Oma de Agustín Ibarrola, en Bizkaia, con la diferencia de que este bosque no está realizado únicamente con fines contemplativos.
Se trata de una obra de Genís Collel, con la intención de poner en valor la tradición micológica de Tarragona. Y de eso va, como si fuera una lección de micología previa a adentrarse en el bosque, cesta en mano, en busca de setas. A medida que se avanza por entre los árboles, van surgiendo diferentes dibujos entre los troncos que representan algunas de las setas que se pueden encontrar en el entorno.
La ruta es ideal para hacer con niños: un itinerario circular que no representa prácticamente ninguna dificultad para hacerla a pie (el único tramo con pendiente está justo al principio; el resto es todo llano).
La gran joya de la arquitectura cisterciense
El bosque de Castellfollit se encuentra en el término municipal de Vimbodí i Poblet, un pueblo que hasta el año 2006 comprendía únicamente la villa de Vimbodí. Desde esa fecha, cambió de nombre porque absorbió el Monasterio de Poblet, una joya de la arquitectura medieval situada a tan solo cuatro kilómetros de distancia, de ahí el cambio de nombre.
Se trata de una construcción singular y muy bien conservada que presume de ser el primer prototipo de abadía cisterciense de España. Un edificio levantado en el año 1149 y que llegó a ser el panteón real de la corona de Aragón. De hecho, en su interior dicen que se encuentran los restos de Jaime I el Conquistador, y está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, además de ser Monumento Nacional desde 1921. Lo tiene todo.
