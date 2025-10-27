El pueblo medieval de Tarragona que esconde el bosque de setas más codiciado de España: dicen que se pueden encontrar más de 700 especies de hongos

Se trata de una construcción singular y muy bien conservada que presume de ser el primer prototipo de abadía cisterciense de España. Un edificio levantado en el año 1149 y que llegó a ser el panteón real de la corona de Aragón. De hecho, en su interior dicen que se encuentran los restos de Jaime I el Conquistador, y está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, además de ser Monumento Nacional desde 1921. Lo tiene todo.