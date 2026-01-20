El desconocido pueblo medieval de Soria que fue una frontera viva entre cristianos y musulmanes: no sale en las guías, es de la Edad Media y tiene una historia fascinante
Este pequeño pueblo alberga una de las plazas renacentistas más bonitas de Castilla y León.
La presencia musulmana en la península duró poco menos de ocho siglos, 781 años en que los árabes dejaron una profunda huella en la cultura, la arquitectura y la ciudadanía del amplio territorio que ocuparon. En paralelo, durante casi todos esos siglos, los reinos cristianos del norte empezaron su expansión hacia el sur con el objetivo de restablecer su dominio en las tierras de la península ocupadas por los musulmanes; es el período que actualmente denominamos Reconquista.
Durante todos esos años, las fronteras entre los reinos cristianos y musulmanes eran algo vivo, su trazado iba cambiando continuamente debido a las constantes batallas que libraban los unos contra los otros, todo para intentar ganar un poco más de terreno al adversario. En este contexto, en la provincia de Soria se encuentra un pequeño pueblo que fue testigo directo de este continuo cambio.
Villa de origen medieval
En el noreste de Castilla y León, a menos de 30 kilómetros de las fronteras con Aragón y Castilla-La Mancha, el pequeño pueblo medieval de Morón de Almazán se extiende a los pies de un pequeño cerro en lo alto del cual, en su día, se erigía un castillo que dominaba la zona. Con una población que no llega a los 200 habitantes, el pueblo alberga un rico patrimonio arquitectónico, con iglesias y ermitas, y casas señoriales de gran importancia.
Hasta la muerte de Alfonso VI de León a principios del siglo XII, Morón de Almazán formaba parte del territorio musulmán. Encontrándose ya en manos cristianas, el pueblo fue sitiado por el rey aragonés Alfonso I, el cual tuvo que retirarse con la llegada del rey Alfonso VII de León, que mandó construir un castillo como defensa de la frontera con Aragón. Como puedes ver, hubo un tiempo en que los mismos reinos cristianos tampoco se avenían entre sí.
Dispuesto de manera jerárquica, dividido en tres zonas que representaban al pueblo, la nobleza y el poder eclesiástico, es alrededor de la Plaza Mayor que encontramos la mayoría de los monumentos de interés que hay en el Morón de Almazán. El principal de éstos es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada monumento histórico-artístico en 1983 y que actualmente cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural. De su construcción destaca la torre, una de las muestras más sobresalientes del plateresco soriano.
Junto a la iglesia se erige el palacio de los Hurtado de Mendoza, un espectacular edificio de estilo renacentista del siglo XVI construido en piedra de sillería. En la fachada destacan dos esbeltas columnas estriadas que se prolongan a lo alto para flanquear el alfiz en el que se enmarca el blasón de los Mendoza. Actualmente, el palacio alberga el Museo Provincial del Traje Popular, donde se expone una variada colección de la vestimenta tradicional de la provincia de Soria.
Cómo llegar
Morón de Almazán se encuentra a tan sólo media hora de la ciudad de Soria. El trayecto va a buscar la A-15 en dirección a Madrid; posteriormente hay que tomar la salida 39 para ir a buscar la CL-116, que lleva directamente hasta el pueblo.
