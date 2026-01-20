El desconocido pueblo medieval de Soria que fue una frontera viva entre cristianos y musulmanes: no sale en las guías, es de la Edad Media y tiene una historia fascinante

Dispuesto de manera jerárquica, dividido en tres zonas que representaban al pueblo, la nobleza y el poder eclesiástico, es alrededor de la Plaza Mayor que encontramos la mayoría de los monumentos de interés que hay en el Morón de Almazán. El principal de éstos es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada monumento histórico-artístico en 1983 y que actualmente cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural. De su construcción destaca la torre, una de las muestras más sobresalientes del plateresco soriano.