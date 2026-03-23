El desconocido pueblo de España con menos de 100 habitantes que es perfecto para Semana Santa: sus fiestas son Patrimonio de la Humanidad y tiene una iglesia barroca sobre una isla fluvial
Es ideal para amantes del senderismo y tiene una de las fiestas más especiales de la zona.
El ambiente de los pueblos medievales es algo indescriptible. En cuanto pisas uno, es inevitable sentir una sensación similar a la nostalgia, y recorrerlos es como hacer un viaje al pasado. Sus calles, monumentos y edificios crean una sensación única con la que, en muchos casos, te sientes atrapado en un cuento de hadas.
España cuenta con pueblos medievales muy populares como Santillana del Mar, Sigüenza o Aínsa, que cada año reciben cientos de miles de visitantes. Sin embargo, no son los únicos que merece la pena visitar. Hay cientos de lugares que, si bien no son tan conocidos, son igual de impresionantes. En concreto, hay uno en Cataluña perfecto para esta Semana Santa que deja con la boca abierta a todo el que lo visita.
Un secreto de los Pirineos
Este pequeño pueblo se encuentra en el municipio leridano de l'Alt Àneu, que pertenece a Pallars Sobirà, una comarca situada en el corazón de los Pirineos. No tiene más de 100 habitantes y está rodeado por montañas, siendo el lugar perfecto para los amantes del silencio. Si quieres huir de la rutina y desconectar en la naturaleza, Isil es para ti.
Se encuentra a aproximadamente 1.500 metros de altura y está atravesado por el río Noguera Pallaresa, que nace en el Valle de Arán y desemboca en el río Segre. Durante su paso por la localidad forma una especie de isla en el centro del pueblo en la que se encuentra la Parroquia de la Inmaculada, una iglesia barroca de finales del siglo XVIII.
El pueblo de las iglesias
Pese a su pequeño tamaño, Isil cuenta con más de una iglesia. Aparte de la Parroquia de la Inmaculada tiene la Iglesia de Sant Joan, de estilo románico. Está declarada Monumento Histórico Artístico Nacional y, aunque hace siglos fue la parroquia del pueblo, hoy en día funciona como la capilla del cementerio.
La casa del oso pardo
Otro de los sitios más interesantes de Isil es la Casa del Oso Pardo de los Pirineos, que es el primer Centro de Interpretación dedicado al oso pardo. Busca concienciar sobre la importancia de la conservación de dicha especie y se encuentra en la Casa Sastrès, un edificio emblemático de la localidad.
Aparte, Isil cuenta con varios senderos perfectos para hacer y conocer la naturaleza de la zona como la Ruta del Oso Pardo, de poco más de 2 kilómetros y perfecta para hacer en familia; y la Ruta del Camino de la Libertad, un camino que va hasta el Coll de la Clavera, un paso de montaña situado en la frontera con Francia.
Una fiesta reconocida por la UNESCO
En San Juan se celebran las fallas de Isil, declaradas Fiesta Patrimonial de Interés Nacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En ellas, se homenajea al fuego y se comienzan a preparar desde un mes antes, cuando los ‘fallaires’ suben a la montaña a despojar a los árboles de pino negro y sacar de ellos las fallas, que clavan en el suelo. El mes siguiente, vuelven a por ellas para encenderlas y descienden al pueblo ahuyentando a los malos espíritus.
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