El desconocido pueblo de España con menos de 100 habitantes que es perfecto para Semana Santa: sus fiestas son Patrimonio de la Humanidad y tiene una iglesia barroca sobre una isla fluvial

En San Juan se celebran las fallas de Isil, declaradas Fiesta Patrimonial de Interés Nacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En ellas, se homenajea al fuego y se comienzan a preparar desde un mes antes, cuando los ‘fallaires’ suben a la montaña a despojar a los árboles de pino negro y sacar de ellos las fallas, que clavan en el suelo. El mes siguiente, vuelven a por ellas para encenderlas y descienden al pueblo ahuyentando a los malos espíritus.