El pueblo medieval de Salamanca que tiene forma de espina de pescado: con un castillo único en el mundo y unas murallas intactas
Un rincón escondido en la Sierra de Francia cuyas murallas, que permanecen en pie ocho siglos después, abrazan a una población que casi desaparece.
En lo alto de una loma, entre las montañas cubiertas de castaños y los viñedos que dibujan la Sierra de Francia, se esconde un pueblo salmantino que parece sacado de un manuscrito medieval.
Su casco histórico, con la calle Derecha como columna vertebral y un sinfín de callejuelas que se abren a los lados como vértebras, guarda una de las trazas urbanas más singulares de España: mirando a vista de águila, la villa dibuja una espina de pescado.
Hablamos de Miranda del Castañar, una joya medieval que destaca por mantener sus murallas y su castillo intactos desde hace un milenio. ¿Nos acompañas?
La historia de Miranda del Castañar
Nacida en el siglo XII bajo la protección de la orden Hospitalaria de Jerusalén y repoblada poco después por Alfonso IX de León, la villa alcanzó pronto relevancia política y militar. En 1213 se convirtió en concejo propio y señorío del infante Pedro, hijo de Alfonso X el Sabio. Sucesivas herencias y matrimonios la dejaron en manos de la casa de Alba, donde hoy permanece.
Su época dorada se desarrolló en buena parte de los siglos XIX y XX. Pero, como tantas aldeas de montaña, sufrió el éxodo rural de los años 70 y hoy cuenta con menos de 400 habitantes.
Aun así, su popularidad como destino turístico ha permanecido: desde el año 2017, forma parte de la asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.
El castillo de Miranda del Castañar
No hace falta andar muy lejos para descubrir la principal atracción de la villa. El corazón del pueblo está coronado por el castillo de los condes de Miranda, o castillo de Zúñiga, una de las fortalezas mejor conservadas de Salamanca. Sus torres y sus ventanas geminadas hacen que sea muy fácil soñar con el poder de las familias que poblaron sus salas. Fue construido en el siglo XIV, pero se alza sobre una fortificación todavía anterior, del siglo XII. Fue donado en 1954 por la duquesa de Alba.
Las murallas intactas del pueblo
Pocos pueblos de nuestro país pueden presumir de conservar todavía toda su muralla medieval. Este lo hace, y además se alza orgulloso con sus cuatro puertas originales abiertas en los puntos cardinales: la del Postigo, la de San Ginés, la de Nuestra Señora de la Cuesta y la de la Villa. Además, se ha mantenido el recorrido conocido como "la ronda nocturna", una senda trazada en la parte interior, junto a la muralla, por la que caminaban las guardias medievales que vigilaban la noche.
Qué ver en Miranda del Castañar
Entre sus calles empedradas asoman rincones llenos de carácter: la Carnicería Real con su antiguo matadero y su mostrador a la calle, la señorial Casa del Escribano, la Casa del Cura, la Cárcel Real o su peculiar plaza de toros, instalada en el antiguo patio de armas. Todo ello forma parte del conjunto histórico-artístico protegido desde 1973.
El senderismo y el arte en Miranda del Castañar
Desde el pueblo parte también el Camino de los Prodigios, una ruta circular de 11 kilómetros que une Miranda con Villanueva del Conde. El sendero no solo atraviesa bosques y paisajes de la Sierra de Francia, sino también instalaciones artísticas que sorprenden al caminante: las camas en mitad del monte firmadas por Alfredo Omaña; las esculturas de animales en piedra de Marcos Rodríguez; las frases célebres que invitan a la reflexión de Félix Curto; y las fachadas intervenidas para fusionarse con el paisaje de Pablo S. Herrero.
