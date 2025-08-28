El pueblo medieval de Salamanca que tiene forma de espina de pescado: con un castillo único en el mundo y unas murallas intactas

No hace falta andar muy lejos para descubrir la principal atracción de la villa. El corazón del pueblo está coronado por el castillo de los condes de Miranda, o castillo de Zúñiga, una de las fortalezas mejor conservadas de Salamanca. Sus torres y sus ventanas geminadas hacen que sea muy fácil soñar con el poder de las familias que poblaron sus salas. Fue construido en el siglo XIV, pero se alza sobre una fortificación todavía anterior, del siglo XII. Fue donado en 1954 por la duquesa de Alba.