El pueblo medieval perfecto para recorrer a pie está en Girona: Conjunto Histórico-Artístico, puente románico del siglo XI y los únicos baños judíos del siglo XII que se conservan

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1966, Besalú es para muchos el pueblo medieval mejor conservado de Girona. Protegido por grandes murallas que atraviesan el río Fluvià y la riera de Capellades, este pueblo ha sido históricamente un punto de encuentro entre el noreste de Cataluña y el sur de Francia, actuando como un puente entre los Pirineos y la Costa Brava.

Besallu España, un pueblo catalán / Istock / Karlsol

Unas de las curiosidades de este pueblo es que su ambientación medieval es tan perfecta y real que ha atraído a grandes producciones internacionales. Si eres amante del cine o las series, te gustará saber que en sus calles se han rodado escenas de la película El perfume y de la aclamada serie de ciencia ficción Westworld.

Adriana Fernández

Los secretos mejor guardados bajo el suelo de esta joya medieval

Las calles y sus fachadas empedradas son el gran sello de identidad de esta villa medieval. Tiene un amplio patrimonio que hace que sus turistas puedan observar construcciones tanto civiles como religiosas que existieron durante la Edad Media y que actualmente siguen conservándose en este rincón de Cataluña.

Sin duda, uno de los elementos más destacados del conjunto histórico de Besalú es su extraordinario puente medieval sobre el río Fluvià. Está compuesto por siete arcos y una torre fortificada.

Castillo de Besalú / Istock / Flavio Vallenari

El castillo de Besalú fue el núcleo original de este pueblo medieval. Se encuentra en la parte más alta de la localidad. Antiguamente, el castillo fue la residencia de los condes de Besalú. Hoy en día, no quedan restos de esta fortaleza. Fue reconquistado por los musulmanes en el año 785 y formó un condado independiente. A principios del siglo XII, tras la muerte de Ramón Berenguer III pasó a la Casa de Barcelona.

Besalú es un municipio de la comarca de la Garrotxa / Istock / 5

La Iglesia de Sant Vicenç se encuentra a los pies de la colina del castillo, este templo románico del siglo XII es una de las joyas medievales más destacadas de Besalú. Además, en su interior, en una capilla gótica dedicada a la Vera Cruz, se conserva un fragmento del propio madero que fue utilizado por los romanos para crucificar a Jesús de Nazaret, según la tradición.

Campanario de la iglesia de Sant Vicenç en Besalú / Istock / GAPS

Tras cruzar el famoso puente de Besalú, entras directamente en la antigua judería, también llamada el Call, una de las zonas más bonitas y visitadas de la localidad. La comunidad judía llegó a este pueblo en el siglo IX y convivió con los cristianos durante siglos. Esta etapa terminó en el siglo XV, cuando fueron expulsados por los Reyes Católicos, dejando un legado histórico importantísimo.

En las calles de la antigua judería de Besalú / Istock / Arnud Breton

Para hacer este recorrido, puedes empezar en la calle del Pont Vell y subir por las escaleras de la calle del Mestre Abraham des Catllar. Después, continúas por la calle Rocafort, donde se encuentran unas esculturas de sillas del año 1994 por artistas de Girona e Italia.

Un cuerpo de agua al aire libre que fluye naturalmente y se usa como mikve, una piscina para el baño ritual judío / Istock / Yehoshua Halevi

Finalmente, al bajar por las escaleras de la Baixada de la Mikweh, llegarás al lugar donde se encontraban la Antigua Sinagoga y el Miqvé, que eran los baños rituales. En esta zona podrás ver fachadas de la época y descubrir alguna mezuzá, que es el pequeño hueco junto a las puertas donde la comunidad judía guardaba un pergamino con versículos de la Torá.

El miqvé es una sala subterránea de estilo románico, construida con piedra tallada. Formada por una bóveda de cañón y una piscina, que se llenaba de manera natural con agua de una fuente, y que tenía la función de purificar el alma. Está declarado Bien Cultural de Interés Nacional.

Volcán Croscat en la región de La Garrotxa / Istock / Eloi_Omella

No te podrás ir de Besalú sin ver el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, considerado el mejor paisaje volcánico de la península Ibérica, con más de 40 conos volcánicos y más de 20 coladas de lava, entre los que destaca el Volcán de Santa Margarita y del Croscat. Esta zona es la favorita para aquellos amantes del senderismo.