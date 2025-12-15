El pueblo medieval a los pies de los Pirineos que esconde la catedral más pequeña de España: una joya románica del siglo X con un precioso claustro

Lo curioso de este monasterio es que se trata de la catedral más antigua de Aragón, y la más pequeña de España. Se trata de la Catedral de San Vicente Mártir, un edificio que conserva todavía algunos de los vestigios más importantes de su rico pasado, como su claustro, austero y de pequeñas dimensiones pero que “resulta un lugar encantador para el paseo”, como apuntan desde Turismo de Aragón.