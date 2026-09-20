El pueblo medieval con muralla, palacios y calles empedradas ideal para recorrer a pie: también puedes comer ternasco, migas y platos de caza

En lo alto de una colina, rozando la frontera con Navarra, tienes la escapada perfecta para esta época del año: Sos del Rey Católico, un pueblo medieval ideal para recorrer a pie que te recibe con un entramado de calles estrechas y esencia de villa fortificada. Declarada Conjunto Histórico-Artístico y referente de las Cinco Villas, esta localidad del norte de Zaragoza te invita a olvidarte del coche para recorrer caminando sus murallas, portales medievales, casas nobles y las ruinas de su castillo.

Sos del Rey Católico mantiene su atmósfera medieval / Istock / Josep Sala Francas

Pero tu recompensa no acaba en la arquitectura: tras patear sus cuestas, te espera una mesa servida con los sabores más potentes de Aragón, desde el ternasco hasta las tradicionales migas de pastor.

Adriana Fernández

Tu caminata puede arrancar cruzando el Portal de Zaragoza, uno de los siete accesos que aún se conservan de la antigua muralla levantada para defender la frontera entre los reinos de Aragón y Navarra. Tras cruzar el portal vas a adentrarte en la calle Fernando el Católico, una arteria llena de casas solariegas y edificios señoriales a los lados que te llevará directamente hasta la Plaza de la Villa, donde te esperan la Lonja y el Ayuntamiento.

La Plaza de la Villa de Sos del Rey Católico / Istock / jon chica parada

Durante tu paseo, no dudes en desviarte hacia la antigua judería (conocida hoy como Barrio Nuevo). Te va a encantar perderte por sus pasajes estrechos y descubrir rincones con nombres tan curiosos como la calle Salsipuedes o la plaza de la Sartén.

Desde el centro, sube hacia la parte más alta para alcanzar la Torre del Homenaje, el gran vestigio del castillo del siglo XII. Al asomarte a este mirador verás de golpe la enorme importancia militar que tuvo el pueblo en el pasado: desde sus almenas tienes una panorámica infinita de todo el territorio que rodea la localidad.

Las calles de Sos del Rey Católico / Istock / cribea

En tu itinerario debes incluir una parada en el Palacio de Sada. En este soberbio edificio nació en 1452 Fernando II de Aragón (el Rey Católico). Hoy alberga el centro de interpretación dedicado a su figura y la oficina de turismo, desde donde vas a poder contratar una visita guiada. Esta opción es perfecta si quieres acceder al interior de la iglesia de San Esteban y descender a su cripta, o conocer la iglesia de San Martín de Tours.

De todos modos, lo mejor de Sos es dejarte llevar sin un rumbo fijo por sus calles empedradas que conectan solares nobiliarios, portales de piedra y plazuelas sin necesidad de seguir un mapa. Con suerte acabas topándote sin buscarlo con uno de sus riquísimos restaurantes.

Ternasco, migas y recetas de caza para reponer fuerzas

Tras la caminata, te llegará el turno de sentarte a la mesa. El Ternasco de Aragón (con Indicación Geográfica Protegida) es el rey indiscutible de la carta local: en establecimientos como el restaurante Las Cinco Villas, situado en el Parador, te lo servirán asado al estilo tradicional con patatas panaderas.

El ternasco de Aragón es todo un emblema. / Istock

Tampoco dejes de probar sus migas de pastor, un plato histórico de la cocina rural aragonesa que en el Parador acompañan con huevo y chorizo, mientras que otros mesones del pueblo preparan con panceta y setas. Además, si visitas la villa en época de recolección y caza, la cocina de temporada incorpora recetas de caza mayor como jabalí o ciervo, combinadas con setas silvestres de la zona (estas propuestas las vas a encontrar en restaurantes como La Cocina del Principal).