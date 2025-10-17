El pueblo medieval de montaña que lo tiene todo para hacer una escapada a Cantabria: es la cuna de uno de los productos que más se comen en Navidad

El suyo no es un rebaño cualquiera, sino el más grande de toda Cantabria, miembro de la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (Interovic). Tiene más de 850 corderos que viven en los Picos de Europa durante prácticamente todo el año, a más de 2.200 metros de altura. Anualmente producen unos 4.000 lechazos que están entre los más codiciados del mercado. Vaya, que se los quitan de las manos.