El pueblo medieval donde se fabrica la mejor miel del mundo: tiene una de las iglesias más importantes de la alcarria conquense y restos de una antigua muralla
Ha sido reconocido por certámenes internacionales y se encuentra en una de las provincias más infravaloradas de España.
Si te gusta el dulce lo más probable es que te guste la miel, uno de los alimentos endulzantes más populares internacionalmente. Ahora bien, ¿sabías que la mejor del mundo se produce en España? Para ser más exactos en un pequeño pueblo medieval de Castilla-La Mancha de poco más de 150 habitantes.
Aparte de estar reconocido por 2 certámenes internacionales como el mejor productor de la mejor miel del mundo, este secreto de La Mancha cuenta con una de las iglesias más importantes de la alcarria conquense e incluso tiene los restos de una antigua muralla. No te dejes guiar por su tamaño, porque Canalejas del Arroyo tiene mucho que ofrecer.
El paraíso de las abejas
Tras lograr la medalla de oro en los Paris International Honey Awards 2026 y el primer puesto en los Global Honey Stars 2026, la miel de tomillo de Arroyo de Miel, una empresa familiar, se ha convertido en la mejor del mundo. Su producción se basa en el curso natural, es decir, no desplazan a las abejas buscando floraciones. Dejan que sea la naturaleza y la suerte quienes dictaminan el ritmo de su producción.
Algo muy curioso de esta empresa es su origen, pues nunca se pensó que lo que parecía un pasatiempo terminaría convirtiéndose en un negocio familiar. Con el paso de los años, esta tradición fue pasándose de generación en generación y, lo que un día fue una afición, ha terminando otorgándole a esta familia conquense un premio internacional.
Un patrimonio impresionante
Aparte de tener la mejor miel del mundo, Canalejas del Arroyo cuenta con un patrimonio monumental al mismo nivel, pues posee una de las iglesias más importantes de la zona. Se trata de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo construido en el siglo XVI con un altar barroco impresionante. Además, cuenta con los restos de una antigua muralla que rodeaba el pueblo.
Una provincia muy infravalorada
Con la alcarria conquense convertida en el lugar con la mejor miel del mundo, es importante destacar toda la gastronomía que ofrece Cuenca, una de las provincias más infravaloradas de España. Cuenta con platos impresionantes como el morteruelo, el ajoarriero o los zarajos.
Además, cuenta con rincones impresionantes como las casas colgantes de Cuenca, el nacimiento del Río Cuervo, el mirador del Ventano del Diablo o la Ciudad Encantada, un paraje natural kárstico fascinante. Desgraciadamente, Cuenca es uno de los sitios más desconocidos de España, pero haznos caso cuando te decimos que visitarlo merece completamente la pena.
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