Ni Pedraza, ni Sigüenza: el pueblo medieval mejor conservado de España es también el más bonito y está repleto de casas de piedra

Declarado bien cultural de interés nacional, sus orígenes se remontan hasta tan atrás como el siglo XI, cuando se construyó el Castell de Peratallada, sede de la baronía de Cruïlles y alrededor del cual se edificó el pueblo. Aún así, aunque está comprobado que el castillo existe desde el año 1065, algunas de sus estructuras arquitectónicas parecen indicar que en esta localidad ya hubo una fortaleza anterior.