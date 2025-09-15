Ni Pedraza, ni Sigüenza: el pueblo medieval mejor conservado de España es también el más bonito y está repleto de casas de piedra
El pueblo de Peratallada, rodeado por sus fosos y murallas, nos traslada directamente al siglo XI.
Seguro que si ha estado alguna vez por la Costa Brava ha escuchado hablar de Peratallada. Y es que este pequeño pueblo medieval, situado en la idílica zona conocida como “L’Empordanet”, a medio camino entre la costa y Girona, parece sacado de un cuento.
Ideal para una escapada de fin de semana, ya sea en familia, amigos, pareja o de manera individual, el pueblo ofrece una gran variedad de alojamientos -como casas de turismo rural, hostales u hoteles-, comercios locales y de producto artesanal, y visitas culturales.
Un pueblo con mucha historia
Declarado bien cultural de interés nacional, sus orígenes se remontan hasta tan atrás como el siglo XI, cuando se construyó el Castell de Peratallada, sede de la baronía de Cruïlles y alrededor del cual se edificó el pueblo. Aún así, aunque está comprobado que el castillo existe desde el año 1065, algunas de sus estructuras arquitectónicas parecen indicar que en esta localidad ya hubo una fortaleza anterior.
Además de contar con un foso y varias torres de vigilancia -la Torre de l’Homenatge la más destacada de todas-, alrededor de Peratallada, protegiéndola de posibles enemigos, se encuentra la muralla, perfectamente conservada y datada del siglo XIII.
Los imprescindibles de Peratallada
Si bien Peratallada, perteneciente al municipio de Forallac, es un pueblo que se podría ver en su totalidad en un solo día, lo más recomendable es tomárselo con calma; disfrutar de lo que nos ofrece sin ningún tipo de prisa y asimilar su importancia histórica.
Iglesia de Sant Esteve
Nada más llegar al pueblo por la carretera, fuera de sus murallas, está la Iglesia de Sant Esteve, mencionada por primera vez en documentos en 1202, donde recibe el nombre de Sancti Stephani de Patraciza. Declarada bien cultural de interés local, en su interior se conserva un osario gótico perteneciente a Gilabert de Cruïlles, el primero de los señores feudales de la zona.
Castillo y Torre de l’Homenatge
En el recinto principal del pueblo, en la Plaza del Castell, está la puerta principal del castillo, del que hemos hablado antes. Excelentemente conservado, uno puede maravillarse con sus muros, torres y pasillos. Además de visitas turísticas, hoy en día el castillo también se usa para eventos y espectáculos.
Al salir de la visita en el castillo, podemos sentarnos a disfrutar del día en la terraza del bar del pueblo, o tomarnos un helado en una de las heladerías del alrededor.
Plaza de les Voltes
Centro neurálgico de la actividad el pueblo, esta plaza tiene, tal y como su nombre indica, un seguido de arcos y bóvedas en uno de sus laterales.
De forma rectangular, antiguamente tenía sus bandas norte y este porticadas, siendo la banda norte la única que se conserva. No solo sirve como espacio de paso hacia el interior del pueblo y resguardo ante las inclemencias del clima; debajo de los arcos hay diferentes tiendas de productos locales y artesanales, así como alguna tienda de regalos.
Feria medieval
Si después de visitar el pueblo nos quedáramos con más ganas todavía de experimentar y descubrir la vida en la época medieval, Peratallada celebra, cada primer fin de semana de octubre, su feria medieval.
A lo largo de esos dos dias, las calles se llenan de comediantes, juglares, titiriteros, cuentacuentos y todo tipo de personajes de la época. También se recrea un mercado medieval, y en sus paradas podemos encontrar todo tipo de productos elaborados de manera artesanal: quesos, miel, pan, pasteles, …
Además de todas estos puntos de visita obligada e innumerables actividades culturales, la zona también ofrece una gran variedad de rutas para hacer excursiones, ya sea en bici o andando.
