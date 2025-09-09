El pueblo medieval mejor conservado de España tiene el castillo más antiguo de Europa y una Plaza Mayor porticada que es una auténtica joya
Una excursión perfecta para hacer en un fin de semana de otoño.
A menos de dos horas de distancia desde Madrid, escondido en un lugar remoto de la provincia de Segovia, se esconde el que dicen que es uno de los pueblos medievales mejor conservados de España.
Cuesta quedarse solo con uno, porque de las decenas de villas y municipios medievales que hay en la península, son muchos los que pueden presumir de buena estado y rico patrimonio.
Aunque es cierto que hay uno que suele liderar mucho ránkings, por su historia que se remonta a la época romana, y su silueta, con un entramado de callejuelas empedradas y plazas porticadas que son una maravilla de la arquitectura.
Cuesta creer que su legado y sus edificaciones hayan llegado hasta nuestros días en perfecto estado de conservación. Y es que pasear por las calles de Pedraza es como hacer un viaje en el tiempo hacia una época en la que ni había coches, ni se les esperaba. Y así sigue: todo el casco histórico de la localidad segoviana es peatonal y aunque durante el periodo medieval estuvo amurallada, hoy apenas se conservan restos del cinturón de piedra que rodeaba la ciudad.
Qué ver en Pedraza: lugares imprescindibles
El nacimiento de Pedraza se remonta a la época romana, aunque se sabe que el periodo de máximo esplendor fueron los siglos XVI y XVII, cuando el negocio de la lana merina funcionaba y sus tejidos se exportaban incluso al norte de Europa. Ese fue el momento en el que se levantaron las casonas señoriales más imponentes, y el castillo, una fortaleza majestuosa que está considerada como uno de los más antiguos de Europa.
Y luego está la plaza Mayor, una de las más bonitas y mejor conservadas de España. Se trata de una plaza porticada, de trazado irregular, en la que sobresalen algunas de las edificaciones más importantes de la villa, como no podía ser de otro modo: los nobles siempre elegían la ubicación más privilegiada para disfrutar de los festejos desde la comodidad de su balcón.
Lo que queda de la muralla medieval
Pedraza fue una villa amurallada, levantada en el siglo XI. Sin embargo, hasta nuestros días tan solo ha llegado apenas una parte del muro que rodeaba la ciudad, y está junto a la Puerta de la Villa, el único punto de entrada y salida a Pedraza.
El lugar más curioso (no apto para claustrofóbicos)
Hay un lugar en Pedraza que no se puede pasar por alto, al menos para los viajeros más atrevidos y curiosos. Se trata de la antigua cárcel medieval, un edificio del siglo XIII alberga la que posiblemente es una de las cárceles medievales mejor conservadas de España. Con sus dos niveles de mazmorras, hoy es un museo de lo más singular (se pueden ver hasta grilletes originales de la época) y una de las paradas imprescindibles cuando se va de visita a Pedraza.
Síguele la pista
Lo último