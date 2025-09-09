El pueblo medieval mejor conservado de España tiene el castillo más antiguo de Europa y una Plaza Mayor porticada que es una auténtica joya

Cuesta creer que su legado y sus edificaciones hayan llegado hasta nuestros días en perfecto estado de conservación. Y es que pasear por las calles de Pedraza es como hacer un viaje en el tiempo hacia una época en la que ni había coches, ni se les esperaba. Y así sigue: todo el casco histórico de la localidad segoviana es peatonal y aunque durante el periodo medieval estuvo amurallada, hoy apenas se conservan restos del cinturón de piedra que rodeaba la ciudad.