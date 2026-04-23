El pueblo medieval con más museos por habitante de España está en Alicante: con menos de 300 vecinos, se mantiene en equilibrio sobre un peñón rocoso y es una obra de arte en sí mismo

Su silueta coronada por el castillo, sus callejuelas empedradas y su aire medieval esconden una singularidad que lo distingue en todo el país: una sorprendente concentración de museos difícil de encontrar en otro lugar. Con menos de 300 habitantes y apenas 16 km², su silueta encaramada a un peñón domina un paisaje único. La llegada ya anticipa su singularidad: el acceso único al casco antiguo se realiza a través de un túnel excavado en la roca de origen musulmán que funcionó como parte del sistema defensivo medieval. Cruzarlo es, literalmente, atravesar la historia.

Adriana Fernández

Según el Instituto Nacional de Estadística, este pequeño municipio ha logrado reunir hasta ocho museos en su término, lo que equivale a uno por cada 35 vecinos. Una cifra que no solo llama la atención, sino que redefine la experiencia de visita, convirtiendo a la villa en un destino donde cultura y patrimonio conviven a cada paso. Además, su esencia medieval continúa atrayendo a amantes de esta etapa histórica, que se pierden entre su castillo y otros monumentos. Hablamos, por supuesto, de Guadalest, en la provincia valenciana de Alicante.

El entorno natural de Guadelest / Istock / gdagys

La esencia medieval de este pueblo equilibrista y su influencia aristócrata

El castillo de San José, de origen islámico y reforzado tras la conquista cristiana, fue testigo de sucesivos terremotos que acabaron por moldear su estado actual. Donado por Jaime II de Aragón en el siglo XIII, hoy sus restos se alzan como un mirador privilegiado sobre el valle. Desde lo alto, el contraste entre la piedra y el agua ofrece una de las panorámicas más impactantes de la provincia.

El castillo medieval de Guadalest / Istock / Diego Cano Cabanes

¡Pero eso no es todo! El recorrido continuaría por calles que conducen a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuyo campanario parece desafiar el equilibrio sobre la roca, y a la plaza de San Gregorio, siempre animada y abierta a las vistas del embalse. Y como no, el Museo Histórico Medieval, donde se exponen instrumentos de castigo utilizados en la Edad Media.

El casco histórico con casas blancas de Guadalest / Istock / venemama

La capital del museo: tiene el récord por habitante en España

Entre sus espacios más representativos se encuentra el Museo Casa Orduña, una vivienda señorial del siglo XVII vinculada a una familia de origen vasco al servicio de los marqueses locales. Reconstruida tras el terremoto de 1644, conserva en su interior un refinado universo aristocrático de los siglos XVII y XVIII, con maderas nobles, cerámicas y estancias que narran la vida de otra época. Desde aquí también se accede a las ruinas del castillo.

Las calles repletas de museos de Guadalest / Istock / JESUSDEFUENSANTA

Muy cerca, casi fundido con la roca, el Museo Belén y Casitas de Muñecas sorprende por su carácter artesanal. Las piezas creadas por Antonio Marco (desde delicados belenes hasta casas en miniatura) invitan a observar con detenimiento cada detalle. También hay propuestas tan dispares como el Museo de Vehículos Históricos Valle de Guadalest, que reúne motocicletas y microcoches del siglo XX, o el Museo de Saleros y Pimenteros, uno de los pocos en el mundo dedicado a este objeto cotidiano, con miles de piezas procedentes de distintos países.

Los emblemáticos museos de Guadalest / Istock / soniabonet

Por si fuera poco, el Museo de Microminiaturas y el Museo Microgigante, ambos obra del artista Manuel Ussá, desafían la lógica con creaciones imposibles: desde obras pictóricas reproducidas en un grano de arroz hasta escenas completas en la cabeza de un alfiler. ¡No sabríamos por dónde empezar! Por último, la oferta se completa con el Museo Etnológico, que recrea la vida tradicional en una casa del siglo XVIII. ¿Te gustaría perderte por sus museos? Nosotros no tenemos dudas.